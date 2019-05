Cuestionan que Joaquín Ricardo sea sobrino del líder reformista

Dalton Herrera

Santo Domingo, RD

Alexis Joaquín Castillo y Rafael Joaquín Balaguer Báez reivindicaron ayer la condición de hijos de Joaquín Balaguer, que fueron puestos en duda por Joaquín Ricardo, presidente de la fundación que lleva el mismo nombre del exmandatario de la República.

En una visita a las instalaciones del LISTÍN DIARIO, Castillo cuestionó que Ricardo sea sobrino del extinto presidente y desmintió que este declarara que nunca tuvo hijos.

“Mentiras, señor sobrino putativo, Joaquín Balaguer nunca, en su dilatada y atesorada vida, jamás se refirió, ni en público ni privado, a su fecundidad íntima. Usted, que se atribuye un parentesco de falso sobrino de Joaquín Balaguer, sabe muy bien que su linaje colateral es cuestionable”, expresó Castillo.

Agregó que el expresidente nunca ventiló sus intimidades con Ricardo, ya que no le tenía confianza.

“Que el país sepa que Joaquín Balaguer nunca habló con usted cosas íntimas, primero porque no le tenía confianza en lo personal y segundo por la desazón que le produjo, fueron muchas, pero principalmente aquella, cuando se enteró de su intervención onerosa en la litis de divorcio entre una verdadera sobrina de Joaquín Balaguer y su esposo de apellido Morales”, expuso Castillo.

También reiteró que Balaguer sí tuvo hijos, ya que no fue un eunuco ni un santoral dechado de virtudes.

Castillo aseguró que, además de él, los otros hijos de Balaguer son César Mallén, Mercedes Solís, Rafael Joaquín y Luis Bisonó.

No tuvo hijos

El presidente de la Fundación Joaquín Balaguer expresó el pasado martes que el exmandatario dijo en múltiples oportunidades a sus familiares que no tuvo descendencia, es decir, que no tuvo hijos.

Ricardo, a quien Castillo cuestiona que sea sobrino de Balaguer, hizo las precisiones en una carta enviada al director de Listín Diario, en respuesta a una entrevista publicada el lunes, en la que Rafael Joaquín Balaguer Báez afirma que es hijo del fenecido exjefe del Estado.

“Joaquín Balaguer nos expresó en múltiples oportunidades que no tuvo descendencia, es decir que no tuvo hijos, y aun así de manera esporádica aparecen aseveraciones como las que distraen nuestra atención, todas, curiosamente, después de su fallecimiento, señalamientos que no pasan de ser simples especulaciones ofrecidas por las partes interesadas en acumular notoriedad”, indicó Ricardo. Concluyó que no es de su interés fomentar debate alguno, por lo que simplemente se limita a aclarar.