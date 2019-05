"Balaguer no dejó hijos", dice Joaquín Ricardo

Santo Domingo, RD

El presidente de la Fundación Joaquín Balaguer expresó ayer que el exmandatario dijo en múltiples opornidades a sus familiares que no tuvo descendencia, es decir, que no tuvo hijos.

Joaquín Ricardo, quien además es sobrino de Balaguer, hizo las precisiones en una carta enviada al director de Listín Diario, en respuesta a una entrevista publicada ayer, en la que Rafael Joaquín Balaguer Báez afirma que es hijo del fenecido exjefe de Estado.

A continuación el texto íntegro de la carta enviada por Joaquín Ricardo al director Miguel Franjul:

“En la edición correspondiente al día de hoy del Listín Diario bajo su digna dirección se ofrece un reportaje con el siguiente epígrafe: “El hijo de Balaguer”, en el que se reseñan las aspiraciones de un ciudadano quien desea obtener una postulación a un cargo electivo en las próximas elecciones, por lo que, ante los señalamientos vertidos en el mismo nos vemos en la ineludible obligación moral y familiar de informarle que el doctor Joaquín Balaguer nos expresó en múltiples oportunidades que no tuvo descendencia, es decir que no tuvo hijos, y aun así de manera esporádica aparecen aseveraciones como las que hoy distraen nuestra atención, todas, curiosamente, después de su fallecimiento, señalamientos que no pasan de ser simples especulaciones ofrecidas por las partes interesadas en acumular notoriedad.

“No es nuestro interés, señor Director, fomentar debate alguno. Nos limitamos, como siempre lo hemos hecho, a cumplir con un imperativo familiar y, al mismo tiempo, a ser voz del que hoy no puede defenderse. Lamentamos, finalmente, que estas afirmaciones sin fundamento y carentes de base legal alguna no se realizaran durante la prolongada existencia del doctor Balaguer.

“Con sentimientos de mi reiterada consideración y estima, le saluda muy atentamente, Joaquín Ricardo.

Balaguer Báez, de 58 años de edad, habló en su entrevista a Listín Diario de sus recuerdos de sus años en Ponce, Puerto Rico, cuando se le sentaba en las piernas “a ese viejito” que se pasaba los días escribiendo y leyendo.

Balaguer Báez nació en San Cristóbal en 1960. Se presenta como el producto “de un desliz” entre Gladys Báez, su madre que aun vive, y el expresidente Balaguer.

Dijo que en 1962 salió junto a su madre a Puerto Rico, en el comienzo del exilio de Joaquín Balaguer, tras la caída de la dictadura de Rafael Trujillo Molina, a la que había servido por largos años con puestos de principalía.

El tiempo de exilio en Puerto Rico del expresidente Balaguer fue corto. Se extendió hasta 1965, pero ya residiendo en Nueva York, en Estados Unidos.

La primera vez que Balaguer Báez pisó República Dominicana, luego de aquella partida en el 1962, fue en el año 2014. Le gustó la gente y lo bonito de la ciudad. Todo bien hasta que lo pasearon por Villa Mella, en el municipio Santo Domingo Norte. Ahí vio las precariedades con las que la gente vivía, dice. Desde entonces piensa en cómo ayudar. Por eso aspira a una diputación por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en el municipio Santo Domingo Norte. Allí se ha instalado desde el año 2014, con una oficina política y su residencia personal.

SEPA MÁS

Los gobiernos de Balaguer

Períodos. Joaquín Balaguer gobernó la República Dominicana en los períodos 1966- 1978 y 1986-1996. Nació el 1 de septiembre de 1906, en Navarrete, y falleció el 14 de julio de 2002.

Las versiones. En reiteradas ocasiones tanto Joaquín Ricardo como Rafael Bello Andino, expresidente de la Fundación Joaquín Balaguer y cercano del expresidente, han expresado que no tuvo hijos.