Ventura Camejo pide a Margarita que diga públicamente en qué se sirve del PLD y del pueblo

Santo Domingo

El Miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Ramón Ventura Camejo, pidió este lunes a la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, que le diga públicamente en qué él se sirve del partido y en qué se sirve del pueblo.

Dijo que las afirmaciones de la vicemandataria, a raíz de que él dijera que fue un atraco la reunión del CP del PLD en Juan Dolio el abril 2015, han causado preocupación en su familia y amigos.

“Quiero pedir públicamente, con todo el respeto a su persona, que la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, me diga públicamente en qué me sirvo del PLD y en qué me yo me sirvo del pueblo, que me lo diga públicamente como me dijo públicamente lo contrario. Me gustaría con todo el respeto porque mi familia, mis hijos, mis amigos están todos preocupados” afirmó al ser entrevistado en el programa “Hoy Mismo”.

Ventura Camejo, quien causó reacciones diversas en el seno del partido oficialista, defendió los esfuerzos que hace por ejercer la política como un “sacerdocio” y reiteró su planteamiento sobre la reunión donde se acuerdo el transitorio que tiene la Constitución y que hoy impide la repostulación de Danilo Medina.

En ese sentido, reiteró que con ese acuerdo, en el que él participó, se violan los derechos fundamentales de Medina y el artículo 39 de la propia Constitución.

Al preguntarse el porqué de todo esto, él se responde “pienso que el presidente Medina tiene derechos y creo que se comete con él una injusticia, entonces, creo que el documento que se firmó del Comité Político, luego de la decisión que se procediera a la reforma constitucional no es un obstáculo para que el Presidente, si lo decidiera, pudiera optar por un mandato en el 2020”.

Dejó entrever que en la próxima reunión del Comité Político convocada para el 3 de junio, pudiera poner sobre la mesa el tema de una posible repostulación de Medina, siempre que no sea motivo para deje sin efecto el encuentro de la cúpula peledeísta.