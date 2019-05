Seguridad permitió gran flujo de personas a los cementerios

Paul Mathiasen

Santo Domingo

El miedo a ser “atracado” durante una visita a los cementerios es la principal razón por la cual las personas evitan ir a honrar la memoria de sus fallecidos, según testimonios recogidos por periodistas de LITÍN DIARIO.

Nidia es una mujer de 64 años que lleva visitando el Cementerio Nacional de la Máximo Gómez, 33 años de forma ininterrumpida para limpiar y arreglar la tumba de su fallecida madre. Entre cinco y seis veces al año, desde el fallecimiento de su madre, Nidia visita el cementerio y aseguró que es la primera vez que “se siente segura”.

“Hoy me sentí totalmente segura, he visto lo que no había visto nunca, mucha seguridad. Incluso yo me fui sola y cuando llego a la tumba me encuentro con 2 guardias que se mantuvieron cerca de mí mientras saludaba a mi madre”, expresó la señora mientras señalaba el espacio donde descansan los restos de su madre.

Recordó que ha pasa por “varios sustos” y que estuvo cerca sufrir, en dos oportunidades, de ser atracada dentro del cementerio, a la vez que reconoció: “Ahora hay seguridad, pero eso no puede ser solo hoy, debe de ser siempre la cantidad de policías aquí dentro”.

Similar, pero de forma más reciente, fue lo sentido por Daysi Castillo, quien visita por primera vez el camposanto por los restos de su madre, fallecida el año pasado a los 95 años de edad.

La señora se mostró “tranquila” al ver la seguridad que había en el cementerio; sin embargo, explicó que no había visitado previamente la tumba debido al temor concebido por “rumores” que ha escuchado sobre los robos en el camposanto.

“Hoy vinimos a visitar fue porque escuchamos que la seguridad iba a estar en el cementerio, antes no habíamos venido porque no nos sentíamos seguros”, dijo la señora sosteniendo un ramo de flores que iba a depositar en la tumba de su madre.

En un recorrido realizado por periodistas de LISTÍN DIARIO al Cementerio Nacional, Cristo Redentor y Jardín Memorial, se pudo visualizar una masiva asistencia de personas a rendir memoria a las madres, tías y abuelas fallecidas, limpiando sus tumbas, ofreciendo flores, velones y oraciones a los fenecidos.

De igual manera, se observó operativos policial y militar en los tres camposantos, así como la presencia de policías municipales quienes fueron colocados por el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Medidas de seguridad

Ayer domingo el alcalde de Santo Domingo, David Collado, se desplazó al Cementerio Nacional para conmemorar el Día de las Madres, donde indicó que se han implementado una serie de medidas para reforzar la seguridad dentro del recinto.

“No hay atracos en los cementerios. Tenemos reforzada la seguridad, también, fueron acondicionas las áreas verdes, iluminadas sus calles y pintadas las tumbas”, manifestó.

Además, informó que recientemente se inició la elevación de toda la pared del Cementerio Nacional con una inversión de RD$9 millones y que estará finalizada en 45 días.

El alcalde Collado ya había anunciado los trabajos para elevar la verja perimetral del cementerio de la Máximo Gómez con el objetivo de ofrecer mayor seguridad.

Collado indicó que los trabajos estarán a cargo del Departamento de Infraestructura del ADN y adicionarán al muro perimetral 1.8 metros para llevarlo a 3.90 de altura.

También, la verja perimetral tendrá un nuevo muro de 2,625 metros cuadrados en bloque de seis pulgadas, con bastones a 60 centímetros de separación.

Señaló que los cementerios “se habían convertido en muchos escondites de delincuentes, que entraban a refugiarse luego de cometer cualquier fechoría”.

SEPA MÁS

Preocupación por el ornato

Limpiador de tumba. “Hoy tú ves que la gente viene y le tira un chin de agua a las tumbas y le pone unas flores, pero eso es breve, se toman 5 minutos y no vuelve hasta quién sabe cuándo”.

Conciencia. El trabajador se muestra indignado ante la forma en que “las personas se olvidan de esos familiares fallecidos”.