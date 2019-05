Arrestan a padre que “castigó” a su hija con un block en la cabeza

Yudelka Domínguez

Santo Domingo

La Policía Nacional apresó al padre que “castigó a su hija de siete años, en la comunidad de Moca, haciéndola cargar un block.

En las próximas horas la justicia conocerá medida de coerción contra Alberto Sánchez López, por violencia intrafamiliar, abuso de menor y otros delitos.

El hecho, donde se observa a la niña fuera de su vivienda sostener un block en su cabeza, mientras los vecinos le rogaban a su padre, Alberto Sánchez López, que no la castigara de esa forma, se hizo viral este viernes.

El video en que se muestra al padre castigando a la niña ha generado el repudio de los usuarios de las redes sociales, quienes pedían una rápida intervención de la Policía Nacional ante este caso.

En el video se puede escuchar como la señora que graba y libera a la niña del “castigo” y le advierte al padre que “cuidado con ponerle la mano a la mujer tuya porque está grabado todo, porque ella no fue a buscar a nadie, yo fui que salí”.

“Yo lo voy a grabar a usted y a ella también, porque esos no son castigos para una niña de siete años… ¿Usted cree que ella se va a recuperar así? A mí no me importa lo que usted haga”, se escucha también decir a la mujer que graba el video.