Elpidio Báez revela que la oposición también maniobra para reformar la Constitución

Ramón Pérez Reyes

Santo Domingo

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Elpidio Báez, reveló hoy que la oposición política está maniobrando para producir una reforma a la Constitución de la República y volver unificar las elecciones municipales con las presidenciales y legislativas.

El legislador de la Circunscripción Tres del Distrito Nacional alegó que los opositores no quieren ir a las elecciones de febrero, y porque, según dijo, en las municipales, el PLD le gana ampliamente.

“Si tu pierdes en febrero tú no me vas a decir a mí que me vas a derrotar en mayo. No hay mejor encuesta que las elecciones”, dijo el diputado al particular esta mañana en el programa El Día, de Telesistema.

“La oposición quiere unificar las elecciones para evitar la derrota de febrero, que va a influir en la derrota de mayo”, manifestó Elpidio Báez.

Báez atribuyó a ese temor, lo que definió como campaña de descredito contra la relección del presidente Danilo Medina y la denuncia de que se está ofreciendo dinero a los legisladores para modificar la Constitución

Elpidio Báez aseguró que ya esa reforma ”está montada”.

Dijo que lo que está pasando en el Congreso es que “tenemos los votos de todas las bancadas, una parte del PRM, una parte del grupo de Leonel, que salen firmando ahí. “Los votos del PRD que son nuestros aliados, en fin, tenemos votos de todas las bancadas”, detalló.