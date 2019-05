Tema de reelección estremece estructura dirigencial del PLD

Manuel Figueroa

El gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) continuó ayer su ruta hacia una pendiente enjabonada, capaz de estremecer su estructura dirigencial y provocar fraccionamientos difíciles de recomponer. El tema nodal sigue girando en torno a la reelección presidencial.

Ayer entraron en escenas dirigentes del PLD al más alto nivel como los miembros del Comité Político Ramón Ventura Camejo, la vicepresidenta de la República Margarita Cedeño de Fernández; el secretario general y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y Alejandrina Germán, así como el influyente ministro Administrativo de la Presidencia y miembro del Comité Central, José Ramón Peralta.

La mecha la encendió Ventura Camejo cuando dijo: “El pacto de Juan Dolio carece de legitimidad democrática por ser fruto de la rebelión de las minorías, por lo tanto consideramos que más que un pacto fue un atraco”.

Ventura Camejo se refería a la reunión del Comité Político del 19 de abril de 2015, que aprobó la reforma constitucional para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina.

Debido a la convulsión interna que provocó la decisión, derivó en el pacto denominado “Reelección por Reelección” firmado el 28 de mayo de ese año, en el que se agregó un párrafo transitorio al artículo 124 del proyecto de reforma a la Carta Magna, que hoy obstaculiza la postulación del mandatario para un tercer período consecutivo. El ministro de Administración Pública también lo firmó.

Margarita Cedeño

La vicepresidenta Cedeño de Fernández respondió a Ventura Camejo a través de su cuenta en la red sobién cial Twitter: “Nunca pensé leer una declaración así de ti. Si algo ha caracterizado al PLD es el espíritu de cuerpo. El liderazgo tiene que ser responsable y apegado a la verdad, para no generar desconfianza e incredulidad en la población a la que servimos”. “Desde que entré al PLD he tenido muy claro que servir al partido para servir al pueblo no es servirse del Partido para servirse del pueblo”, puntualizó la vicepresidenta en una siguiente publicación.

Se debilita unidad

Pared Pérez tuiteó: “La prudencia, el comedimiento y la sensatez son los mejores aliados en un dirigente político. Eso creo. La acción y actuación tienen su momento”.

Alejandrina Germán tam sobién se refirió a la situación al responder a los periodistas, tras finalizar la Asamblea de Enlaces o Coordinadores Electorales en la Casa Nacional del PLD, dijo: “El compañero Ventura Camejo está actuando por iniciativa propia sin tomar en cuenta lo que piensa el organismo al cual pertenece”. “Pienso que todos los peledeístas debemos actuar de manera orgánica y tratar en los organismos a los que pertenecemos los temas sobre los que tengamos alguna opinión” expresó.

Criticó que dirigentes del PLD acudan a los medios de comunicación a emitir opiniones personales, que no favorecen a la organización y que “en lugar de ayudar, debilitan la unidad partidaria”.

Mientras que Peralta dijo ayer en el Palacio Nacional no entender “el miedo o el temor” que tienen las personas que se oponen a una posible reforma constitucional, al destacar que justamente en las dos administraciones del presidente Medina, es cuando más la democracia se ha fortalecido en la historia dominicana.

