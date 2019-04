PRM advierte ir a otras instancias si JCE desconoce eliminación del “arrastre”

Faustino Reyes Díaz

Neyba

La Secretaria General del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, advirtió que si la Junta Central Electoral (JCE) desconoce la eliminación del arrastre en el nivel congresual, como lo establece la Ley Organiza de Régimen Electoral, su partido acudirá a otras instancias en busca de respecto a la legislación.

Dijo, que esperan las opiniones de la JCE luego que recibiera del Congreso las actas de las sesiones donde se discutió la Ley 15-19 y, agregó, que la actitud del organismo electoral sienta un precedente peligroso y preocupante porque el espíritu del legislador no debe estar por encima de una ley.

“Esperemos que el respecto a la ley sea lo que impere, que no haya arrastre. No queremos adelantar que eso no sea así, sino lo fuere entonces procederemos en consecuencia en las instancias correspondientes”, indicó la dirigente política.

Carolina Mejía, estuvo en Neyba juramentando como nuevos integrantes del PRM, la exsenadora Melania Salvador de Jiménez, sus esposo Francisco Jiménez Reyes y su esquipo político. Se trata, de quien hasta ayer fungía como Vicepresidenta Nacional y Presidenta en la Provincia Bahoruco, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Tras ser juramentada, Melania Salvador justificó su integración al opositor partido diciendo que: “el PRD esta con grave crisis, está en cuidados intensivos y es difícil que se salve porque un solo hombre se ha creído que es su único dueño lo ha pretendido”, dijo en clara alusión al Presidente del partido blanco, Miguel Vargas Maldonado.

Abogó por la reunificación en el PRM de todos “los hijo de Peña Gómez” para que produzcan un cambio a favor del país “es un reencuentro necesario, imprescindible y obligatorio que hay que hacer para sacar el país del malestar, la inseguridad, falta de control y el desequilibrio a que lo ha sometido el gobierno”, expresó Salvador de Jiménez.

La juramentación de la líder política, fue ponderada por dirigentes perremeistas, tales como, Yadira Henríquez, Dagoberto Rodríguez Adames, el Alcalde Eliferbo Herasme, Andy de León, Angela Sierra, Cesarin Acosta y Juan Bolívar Cuevas Davis.