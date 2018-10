Reinaldo dice esperará que Danilo decida

Deyanira Polanco

Santo Domingo

Ante los aprestos que tienen algunos legisladores de modificar la Constitución para la repostulación del presidente Danilo Medina, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, dijo ayer que esperará a lo que decida el mandatario.

“Yo esperaré a lo diga el presidente de la República en marzo, como él lo dijo”, expresó al ser preguntado sobre lo expresado por la diputada peledeísta Miriam Cabral, de que buscaría los votos entre los diputados para impulsar una reforma constitucional a fin de que el mandatario pueda optar por otra repostulación presidencial.

“Señores no busquen a donde no hay. Para modificar la Constitución previamente es necesario la aprobación de una ley que convoque a tales fines y esa ley no se ha introducido”, expresó el secretario general del PLD a los periodistas en la sede de la Junta Central Electoral (JCE), donde encabezó una comisión del PLD que entregó al pleno la decisión de primarias abiertas adoptadas por el Comité Central de esa organización.

Pared Pérez negó que haya malestar entre dirigentes peledeístas de las corrientes de Danilo Medina y Leonel Fernández por el método de realizar las primarias con el padrón de la JCE, como acordó el CC la mañana del pasado sábado.

“No hay nada de cierto sobre eso. Ustedes vieron, fueron testigos el sábado pasado que en el Comité Central, todo los presentes, de manera unánime, nos pusimos de acuerdo en la propuesta que presentó el presidente del partido y esa propuesta fue aprobada casi a unanimidad, a excepción de dos o tres compañeros que no votaron por ella”, indicó el dirigente del PLD.