Bernstein dirigirá un breve mensaje cuando llegue hoy al aeropuerto

Rafael Castro

Las Américas

La nueva embajadora de Estados Unidos, Robin Bernstein, llegará hoy al país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (JFPG), según un documento enviado por la legación diplomática de esa nación. De acuerdo con un documento de la embajada de Estados Unidos en el país, la diplomática arribará en un vuelo comercial de la línea aérea American Arlines, que aterrizará en el AILA, a las 2:00 de la tarde de este jueves, procedente de Miami, Florida.

La nueva embajadora presentó recientemente sus credenciales personales y profesionales a través de un video difundido por la embajada norteamericana en el país.

En el mismo la dama declaró que viene a República Dominicana a trabajar por la seguridad ciudadana, la educación y el crecimiento económico.

Según se explicó, la señora Bernstein dirigirá un breve mensaje al pueblo dominicano a su llegada al aeropuerto.

Por respeto al protocolo, la dama no responderá preguntas de los periodistas asignados por los diferentes medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, (JFPG).

La diplomática estadounidense, de acuerdo con el protocolo, no podrá conversar con la prensa sobre otros aspectos, hasta tanto presente la carta credencial ante el presidente de la República, Danilo Medina.

La nueva embajadora estadounidense será recibida en la terminal de Las Américas por el encargado de Negocios de la embajada norteamericana en el país, el señor Robert Copley, y otros funcionarios de esa legación diplomática.

En tanto que, el Salón de Embajadores del Aeropuerto Internacional de Las Américas, donde será recibida la nueva embajadora estadounidense, ha sido acondicionado y decorado por las autoridades.

La seguridad

Asimismo, se indicó que los controles y las medidas de seguridad en torno al área protocolar por donde se desplazará la señora Bernstein ha sido incrementada como parte de las medidas preventivas.

Se recuerda que Bernstein fue juramentada el pasado mes de julio como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Estados Unidos de América en República Dominicana.

La nueva embajadora de Estados Unidos es la segunda mujer en ocupar ese cargo para República Dominicana. La primera fue Donna Hrinak, quien fue embajadora en el país entre 1994-1997.

Mientras que el último embajador de Estados Unidos fue James “Wally” Brewster, quien estuvo en el país desde el 23 de noviembre de 2013 hasta el 20 de enero de 2017. Desde entonces la representación diplomática estuvo a cargo de Robert Copley, encargado de Negocios.

(+)

EXITOSA EMPRESARIA Y ESTRATEGA POLÍTICA

LA DESIGNACIÓN : El presidente de Estados Unidos nominó a la empresaria Robin Bernstein como embajadora en República Dominicana, según informó la Casa Blanca en su web site en noviembre pasado. En la presentación de Bernstein, el gobierno de Donald Trump dice que se ha desempeñado como presidenta y directora de Richard S. Bernstein and Associates, Inc. desde 2004, y vicepresidenta y directora de Rizbur, Inc. desde 2002, ambas en West Palm Beach, Florida. Durante cuatro décadas, ha brindado liderazgo y administración al negocio, el gobierno y las comunidades sin fines de lucro de Florida.