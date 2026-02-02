Karola, Chimbala, Jey One y La Perversa lideran el inicio de año bajo el sello ONErpm

La multinacional ONErpm inicia el 2026 con el logro de cuatro de sus artistas dentro del Top 10 de YouTube República Dominicana, marcando tendencia desde sus primeros días de estreno.

Entre los temas que dominan el consumo digital figuran “Busca Sonido”, de Chimbala junto a Ronny GTA y B One El Productor de Oro; “HJP”, de Karola y Ronny GTA; “Bo De Bo De Bo”, de Jey One junto a Yaisel LM y OG Detruyelo; y “Pégate a Mí”, de La Perversa, todos posicionados entre los videos más vistos del país.

“HJP”, la colaboración entre Karola y Ronny GTA, se ha mantenido entre las posiciones #1 y #2 del chart de YouTube desde su estreno el pasado 19 de enero. El tema fusiona el mood callejero de Ronny GTA con el componente sexy y magnético que ha convertido a Karola en un fenómeno digital y musical en República Dominicana.

Karola, influencer colombiana de origen cartagenero, fortaleció su presencia en el mercado dominicano tras su paso por plataformas clave como Dímelo King, La Casa de Alofoke y Sin Filtro Radio Show. Su debut musical junto a Jey One dentro del ecosistema ONErpm superó rápidamente los resultados de artistas con mayor trayectoria en la escena local.

Por su parte, Ronny GTA registra un crecimiento acelerado impulsado por su cercanía con la calle y una presencia digital, que se traduce en millones de visualizaciones.

“Busca Sonido” marca el primer lanzamiento de Chimbala en 2026 y se posiciona actualmente en el #3 del chart de videos de YouTube.

El tema combina la energía y el carisma característicos de Chimbala con la frescura de Ronny GTA y la visión sonora de B One El Productor de Oro, productor detrás de himnos virales como “Feliz” y “Che Che”.

Con “Bo De Bo De Bo”, Jey One inicia un año clave tras un 2025 marcado por éxitos virales y su nominación a Mejor Artista Urbano en los Premios Soberano.

El tema, que actualmente se ubica en la posición #5 de YouTube, suma a Yaisel LM, una de las voces emergentes con mayor proyección, y a OG Detruyelo, en una colaboración concebida para el consumo digital y la viralización en redes sociales.

Por su parte, “Pégate a Mí”, el primer lanzamiento de La Perversa en 2026, debutó en la posición #8 del chart de YouTube sin contar aún con video oficial.

El tema fusiona dembow con elementos sensuales que definen su identidad artística y refuerzan su capacidad de generar tracción en plataformas como TikTok.

Tras su participación en La Casa de Alofoke 2, La Perversa amplió su alcance como figura pop urbana y se posiciona como una de las voces femeninas con mayor visibilidad dentro del panorama caribeño.