Daddy Yankee declarado como "hijo distinguido" de San Juan, en Puerto Rico

El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero, informó este jueves de que el municipio declaró "hijo distinguido", a Ramón Luis Ayala conocido por sus nombre artístico como Daddy Yankee, para reconocer su trayectoria musical, su impacto cultural y su aportación a la proyección internacional de Puerto Rico.

"Su legado no es solo de música, es un legado cultural, social y de inspiración para nuestro pueblo. Hoy, el género urbano es uno de los principales referentes de lo que es Puerto Rico a nivel global y jamás hubiéramos imaginado que ese movimiento se convertiría en lo que es hoy. Me siento profundamente orgulloso de estar aquí siendo parte de este reconocimiento", expresó Romero.

Durante la sesión especial en el hemiciclo del Senado, en la que estuvo presente el reguetonero, el líder municipal destacó la trascendencia histórica del homenaje y el significado del legado del artista para Puerto Rico y el mundo.

Por su parte, la presidenta de la Legislatura Municipal de San Juan, Gloria I. Escudero, señaló que este reconocimiento tiene un valor histórico y cultural para la ciudad.

"San Juan se honra en reconocer a un sanjuanero cuya obra ha llevado el nombre de nuestra ciudad a todos los rincones del mundo y que ha dejado una huella permanente en la música, en la cultura popular y en la identidad puertorriqueña", afirmó Escudero.

La medida legislativa también resalta la faceta empresarial, comunitaria y deportiva del artista, incluyendo su vínculo con el equipo de béisbol de los Cangrejeros de Santurce, así como su rol como impulsor de iniciativas dirigidas al desarrollo del talento juvenil y al fortalecimiento de las comunidades.

De igual forma, se reconoce su impacto generacional y su aportación a la proyección de la identidad puertorriqueña a nivel global, convirtiéndose en uno de los principales referentes culturales de Puerto Rico.

"San Juan celebra no solo al artista, sino al ser humano que supo convertir su historia en inspiración para millones y que siempre ha llevado a Puerto Rico en alto", concluyó el alcalde.

Este reconocimiento llega un día después de que la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobara de manera unánime nombrar dos vías en honor al artista urbano Daddy Yankee y al exjugador de Grandes Ligas recién exaltado al Salón de la Fama del Béisbol, Carlos Beltrán.

La primera medida designó como 'Daddy Yankee' la carretera estatal PR-36, en San Juan, en homenaje a la trayectoria artística y "entrega a la cultura" de Ayala.

El intérprete del éxito 'Gasolina' anunció en 2022 su retiro tras más de 30 años de carrera y ofreció su último concierto en diciembre de 2023, después del cual optó por dedicarse a la música cristiana.

El ‘Rey del reguetón’, quien ahora se hace llamar DY, regresó en julio con un nuevo sencillo, titulado ‘Sonríele’.