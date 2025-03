Muere Miropis, abuela del Lápiz Conciente

El artista urbano Lápiz Conciente informó el fallecimiento de su abuela, Miropis, hija de Palín.

“Un día triste para mi familia ha partido mi abuela Miropis ve con Dios ahora estarás junto a tu madre Palin… Dios es con nosotros amen”, escribió el llamado “Papá del rap” en su cuenta de Instagram junto a una fotografía con su abuela Miropis, y su bisabuela Palín.

Paulina Rodríguez de Jesús (Palín), falleció el domingo 27 de octubre a los 102 años.

Palín nació el 22 de junio de 1922. A raíz de la gran popularidad de "El papá del rap" la mujer fue nombrada como "La abuela del género urbano" y cada una de sus celebraciones por su cumpleaños o el Día de las Madres generaban titulares por el cariño de los fanáticos.

Su madre Bienvenida murió cuando él tenía 21 años.

“Palín representaba en mí una figura de fuerza, que me imponía a qué hora yo llegaba y qué hiciera y no hiciera. Pero el afecto y el respeto que yo siento por ella, de no hacerla pasar ningún tipo de vergüenza, fue lo que me mantuvo a mí lejos de caer en cosas malignas. La presencia de Palín influyó mucho en mí”, dijo hace unos años Avelino Figueroa, nombre de pila del rapero, en una entrevista con Marivell Contreras para la revista Global.