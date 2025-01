Sean 'Diddy' Combs demanda a un hombre que dijo tener videos sexuales que lo incriminan

Los abogados de Sean “Diddy” Combs presentaron el miércoles una demanda por difamación contra un hombre que, según dijeron, afirmó falsamente poseer videos que implican al magnate de la música en agresiones sexuales a ocho celebridades.

La demanda, presentada en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York, acusa a Courtney Burgess y a su abogado, Ariel Mitchell, de inventar “mentiras escandalosas” como parte de un esfuerzo por potencialmente sacar provecho del frenesí mediático en torno a Combs, quien fue acusado en septiembre por cargos de tráfico sexual.

Combs también demandó a Nexstar Media, alegando que su cadena de noticias por cable, NewsNation, difundió las acusaciones de Burgess sin investigar si eran ciertas. Los videos, según la demanda, simplemente no existen.

“Estos acusados han inventado y difundido deliberadamente mentiras escandalosas con un desprecio temerario por la verdad”, dijo Erica Wolff, abogada de Combs. “Sus falsedades han envenenado la percepción pública y contaminado el jurado. Esta denuncia debería servir como advertencia de que este tipo de falsedades intencionales, que socavan el derecho del señor Combs a un juicio justo, ya no serán toleradas”.

Burgess y Mitchell no respondieron de inmediato a los correos electrónicos de The Associated Press en los que se les solicitaban comentarios. Una llamada telefónica a Mitchell no obtuvo respuesta. Un portavoz de Nexstar Media Group se negó a hacer comentarios.