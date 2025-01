Willie Colón y Willie Rosario aprueban salsa de Bad Bunny

Con el lanzamiento de su más reciente álbum, "Debí tirar más fotos", Bad Bunny quiso honrar la cultura de su tierra natal Puerto Rico, donde la salsa se convirtió en parte esencial de la escena musical. Por ello, la superestrella decidió incursionar en este ritmo con "Baile inolvidable".

Aunque la canción ha sido criticada por los amantes de la salsa desde su lanzamiento, "El Conejo Malo" logró la valoración de Willie Colón y Willie Rosario, quienes dieron el visto bueno al tributo que hizo el cantante urbano.

"Todo el mundo me está llamando por el grito. Me sorprendió cuando lo vi. En un momento en el que la salsa y Puerto Rico necesitan un impulso. Benito, lo hiciste de una manera reflexiva y respetuosa. Me alegra ver esta evolución", expresó Colón.

"Escuché la grabación de Bad Bunny tengo que felicitarlo y agradecerle porque aquellos que siempre opinan que la salsa va en decadencia. Esta grabación ha traído todos sus fanáticos jóvenes a escuchar y levantar el interés de bailarla. El viernes pasado toqué en el Watusi (Santurce) y noté público joven disfrutando mi música. Otro artista urbano que va por el mismo carril es Rauw Alejandro. Me alegro mucho porque los salseros de la nueva generación van a tener muchas oportunidades. Que así sea si es la voluntad de Dios", compartió Rosario.

Los artistas Rauw Alejandro y Farruko también incursionaron recientemente en este ritmo, el primero incluyendo su propia versión de "Tú con él" a su disco "Cosa nuestra" y el segundo con la publicación no oficial del éxito "El cantante" renovado con un beat de reggaetón.