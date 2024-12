Arcángel dice que Anuel AA robó joyas de Químico Ultra Mega en Chile

La pelea entre Anuel AA y Arcángel continúa un año después de la tiradera que ambos protagonizaron en diciembre de 2023.

Ahora los artistas puertorriqueños reavivaron el conflicto en redes sociales tras la transmisión en vivo que hizo Anuel anoche, donde el intérprete de "McGregor" admite haberle robado y agredido al rapero dominicano Químico Ultra Mega, quien más tarde confirmó el robo que sufrió en Chile.

Asimismo, Arcángel señaló que Anuel mandó a su "gente" a abusar de su amigo Químico y del chileno Marcianeke mientras filmaban un video musical.

"En menos de 24 horas pillamos al otro del corillo de él (Arcángel) y lo dejamos igualito y le quitamos todas las prenda, lo dejamos sin prenda, se la arrancamos del cuello a cantazos, a terrorismo", declaró Anuel al mismo tiempo que amenazó a Farruko.

Por su lado, Químico escribió en su Instagram: "Nos asaltaron y nos partieron, me quitaron 80 mil en prendas y 15 mil dólares en efectivo, aprovechaste que estaba solo en Chile trabajando. Ahora como todo un hombre que soy, yo te reto que vengas a mi país y me faltes aquí. Yo quería que tú hablaras de eso primero que yo para que no me digas chota, pero ya tú te dejaste ver".

El exponente urbano criollo mencionó que los hombres que ejecutaron la orden de Anuel AA estaban encapuchados.

"Abusaste de Químico y Químico no tiene nada que ver en esto. Químico es mi amigo, que es diferente, pero no tiene nada que ver con mi equipo de trabajo", recalcó Arcángel.