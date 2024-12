Jay Wheeler revela que desea retirarse en cinco años

El cantante urbano Jay Wheeler, de 30 años, reveló que desea y planea retirarse de los escenarios en cinco años tras iniciar su carrera artística en 2017.

Durante una entrevista para "Despierta América", el reguetonero explicó que no le gusta viajar, razón por la cual se está preparando para despedirse de la industria a los 35 años de edad.

"Cada vez que viajo quiero tirar la toalla, no me gustan los viajes, no me gustan los aviones, de verdad, fuera de broma. Yo creo que cuando Dios diga, pero mi plan es a los 35, ya yo creo porque a lo mejor Dios me dice que hasta los 49 y pues tengo que hacerle caso a Él", expresó Wheeler.

El intérprete de "Lugar seguro" dejó claro si su nuevo estilo de vida tras convertirse al cristianismo influyó en su decisión.

En septiembre, el artista puertorriqueño confesó que sufrió un aparatoso accidente automovilístico que lo hizo encontrarse con Dios.

"No quiero que la gente piense que me aproveché de que tenía que haber pasado por ese momento para entregarme al Señor, yo llevaba días, meses, queriendo hacerlo, queriendo tomar la decisión, pero no sabía como hacer porque tengo una carrera, tengo mucha gente comprometida bajo mi producto", afirmó.