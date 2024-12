Robinson Canó pide a artistas y peloteros jóvenes cuidar sus finanzas "porque luego del retiro es que de verdad la vida comienza"

Luego de ser nombrado Jugador Más Valioso de la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), en su primera temporada con los Diablos Rojos de México, el dominicano Robinson Canó habló este domingo sobre su año de ensueño y las metas que tiene para el 2025.

"Un año para mí de verdad bendecido porque lo más importante es tener vida y salud, un año muy bueno, que continúe el 2025 igual", expresó a la prensa dominicana durante su paso por la alfombra roja de una fiesta exclusiva de Roc Nation, compañía a la que pertenece desde hace más de una década.

Asimismo, el intermedista de 42 años también envió a través de LISTÍN DIARIO un mensaje a los artistas y peloteros jóvenes para el cuidado de sus finanzas.

"Que disfruten la vida de manera sana y saber que luego del retiro es que de verdad la vida comienza. El momento es muy bonito, disfrutar todo, pero también hay que recordar algo, que en la juventud es que tú tienes que disfrutar lo que tienes, pero saber inteligentemente disfrutarlo", explicó.

Entre sus mayores inversiones, Canó, quien en abril de 2013 se convirtió en el primer deportista en firmar con Roc Nation, mencionó sus empresas dedicadas al reciclaje de residuos en San Pedro de Macorís, RJC Clear, RSU22 y East Recycling.

Jugador Más Valioso de la temporada 2024 de la LMB

"Como todo el mundo sabe, yo amo el beisbol y tuve la oportunidad de ir con mi padre a México y siempre dije que cuando me retirara me gustaría ir a México, Corea... pero agradecido con Dios por el año, no solamente por el año, sino por el trato que me dieron en México y la fanaticada es algo increíble", destacó.

OTROS INVITADOS A FIESTA DE ROC NATION

Roc Nation realizó este domingo una fiesta exclusiva con artistas y deportistas que forman parte de su catalogo, donde se dieron citas reconocidas personalidades como Yailin 'La más viral', Yaisel LM, Leo RD, Carlos Tvrp, Rodrigo Films, La Más Doll, Raymi Paulus, Dj Scuff, Emy Luciano, La Melma, Iturbides Zaldivar, Mel Rojas, Eduardo Núñez, Vitaly Sánchez, June Gómez, Mery Dionicio, Yulay Piña y Jessy Terrero.