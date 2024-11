¿Quién fue "Goldi", el creador de "Jeepeta" y "AM"?

Con solo 25 años, el fallecido productor Ángel Manuel Díaz Ramírez, mejor conocido como "Goldi", fue el creador de algunos de los temas más importantes del artista Nio García.

"Goldi" contó en una entrevista hace tres años que él y García terminaron la grabación de "Jeepeta" sin energía eléctrica, pero el tema fue un éxito y más tarde fue lanzada una nueva versión junto a Anuel AA y Myke Towers.

El joven no quería que lo conocieran "porque me daba miedo" decir que se dedicaba a la música, según afirmó en "La Clara The Show".

Después que terminó la escuela no sabía que estudiar en la universidad, aunque pensó hacer una carrera como una segunda opción, sin embargo, no quería "perder el tiempo".

"Goldi" también es el creador de "Fantasías remix", de Rauw Alejandro con Anuel AA, Natti Natasha Ft. Farruko y Lunay.

Ángel Manuel Díaz Ramírez "Goldi" murió la madrugada del lunes asesinado a tiros en un autoservicio de un restaurante de comida rápida.

Díaz Ramírez habría disparado en cuatro ocasiones la pistola Glock calibre de 9 milímetros, en medio del presunto intento de carjacking, que consiste en robar un vehículo mientras el conductor está dentro de él.