Lomiiel trabajó en hacer música para todos los públicos, sin pensar que lograría popularidad

Cuando Lomiiel hizo "Ay Lupita" no pensaba en conseguir fama, sino que la canción pudiera ser escuchada por niños, adultos y ancianos.

El joven cantante reveló durante su primer encuentro con representantes de la prensa dominicana que su principal objetivo era que su música no fuera segmentada en un público mayor de edad por su contenido explícito, aunque no lograra ser tan comercial como la que abunda en el género urbano y por ende no alcanzara la anhelada pegada o popularidad.

"Yo no sabía que se me iba a pegar Lupita, yo no estaba muy pendiente, pero sí estaba pendiente tenía que hacer esa música... O sea, no sabía que iba a ser un éxito, pero sí sabía que tenía que ser para todo público, que aunque la escuchen cinco personas, sé que cinco personas la iban a escuchar en la casa con el papá y el niño, eso sí lo tenía pendiente", confesó Lomiiel.

Durante la conversación con los periodistas, el también productor musical anunció que se encuentra trabajando en su álbum debut que estará compuesto por colaboraciones nacionales e internacionales.

De la mano de "Cuero Macho Récords", Lomiiel, cuyo nombre real es Marcos Santana, de 20 años, actualmente está concentrado en conquistar el mercado extranjero tras participar como contraparte en los conciertos del rapero Travis Scott en Estados Unidos.

Lomiiel está incluido en la lista de los nuevos exponentes urbanos más pegados del momento, liderando las principales listas de reproducciones con sus temas "Ay Lupita" y "Qué linda".