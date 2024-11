"Yo siempre he vivido en Puerto Rico": Bad Bunny en cierre de campaña de La Alianza

Además de su actuación musical con el tema "Una Velita", que representa su malestar con el gobierno actual de Puerto Rico, Bad Bunny también ofreció un discurso en el cierre de campaña de la alianza formada por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Durante el evento llamado "Festival de la Esperanza: en Alianza rumbo al triunfo", la estrella de la música urbana le respondió a quienes cuestionan su lucha política ya que supuestamente no vive en la isla, lo cual desmintió en ese mismo escenario.

"Primero que todo, hay muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que se han tenido que ir del país y aún así tienen el derecho de hablar y expresarse y más si su sueño es un día volver. Y segundo, vuelvo y repito, yo siempre he vivido aquí. Quizás por siete meses del año pasado es lo más que he estado quedándome en otro lugar por cuestiones de trabajo", aclaró el cantante.

En ese sentido, el exponente de trap y reguetón endosó oficialmente a Juan Dalmau, candidato de La Alianza de País, y exhortó a la comunidad a participar en las próximas elecciones del 5 de noviembre.

"Yo no he endosado a nadie, Puerto Rico ha dado un endoso orgánico, con fuerza, un endoso real. Yo no le he dicho a nadie por quién votar... yo no le he dicho a nadie por quién votar, son ustedes los que me han inspirado una vez más, son ustedes, el pueblo, la gente, Puerto Rico, los que me han dicho a mí que este 5 de noviembre debemos votar por Juan Dalmau y La Alianza de País", declaró.

A Bad Bunny también se unieron Residente, Kany García, Rauw Alejandro y Jowell y Randy.