Cardi B se identifica con Harris: "Las mujeres tenemos que trabajar diez veces más duro"

Cardi B se presentó el viernes en un mitin de la vicepresidenta Kamala Harris en Milwaukee, Wisconsin, con un discurso donde se identificó con la candidata demócrata y defendió los derechos de la mujer.

"No iba a votar este año, no lo iba a hacer. Pero cuando Kamala Harris se unió a la contienda, cambió mi opinión por completo. No tenía fe en ningún candidato hasta que ella se unió a la carrera y dijo las cosas que quería escuchar, que quiero ver a continuación en este país", expresó la rapera.

"Al igual que Kamala Harris, yo también he sido la desvalida. Me han subestimado, han menospreciado y desacreditado mi éxito. Déjenme decirles algo: las mujeres tenemos que trabajar diez veces más duro, rendir diez veces mejor y, aun así, la gente nos pregunta cómo llegamos a la cima. No soporto a los acosadores, pero al igual que Kamala, siempre les hago frente", agregó.

Asimismo, la cantante de 32 años también descalificó a Donald Trump como futuro presidente ya que el republicano pretende evitar el aborto como una forma de "protección a las mujeres", por lo que exhortó a la comunidad a participar en las próximas elecciones.

"La protección para las mujeres, especialmente si hablamos de salud materna y mental, no significa decirles qué hacer con sus cuerpos; es apoyarlas y darles la atención que necesitan para lo que elijan hacer... Personas como Donald Trump no creen que las mujeres merecen derechos", continuó.