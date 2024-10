Lápiz Conciente plasmó su despedida de Palín en un recordatorio para los familiares

Aunque Avelino Figueroa, conocido artísticamente como Lápiz Conciente, no pudo hacer presencia física en los actos fúnebres de su abuela Paulina Rodríguez de Jesús (Palín), el rapero plasmó su despedida en un recordatorio que fue entregado exclusivamente a los familiares y amigos más cercanos.

El artista no asistió al velatorio ayer en la Funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga ni se presentó en el entierro que tuvo lugar este martes en el cementerio Puerta del Cielo, donde los restos fueron sepultados durante un ambiente íntimo de aproximadamente setenta personas y un clima lluvioso tras el intenso aguacero que cayó minutos antes.

RECORDATORIO

Paulina "Palin" Rodríguez de Jesús 1922 - 2024

En memoria de mi querida abuela

Hoy me despido de ti, abuela, pero jamás de lo que me has dejado. Tus manos forjaron mi camino, tu amor me levantó en cada caída, y tus palabras fueron mi brújula en el viaje de la vida. En el barrio de Los Minas, me enseñaste la fuerza de una mujer, el valor de la humildad y la grandeza de ser uno mismo.

Siempre fuiste mi refugio, mi inspiración, mi raíz. Hoy, aunque ya no estás aquí, siento que sigues caminando a mi lado, recordándome que el amor verdadero trasciende el tiempo y la distancia.

Gracias, abuela, por cada día compartido, por cada lección, por darme un nombre y un propósito. Tu luz vive en mí, y cada paso que doy es un tributo a todo lo que fuiste y serás en mi corazón.

Descansa en paz, mi querida "Palin", y desde donde estés, sigue guiándome como siempre lo hiciste.

Su nieto Avelino.