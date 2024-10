Muere Palín, la abuela del Lápiz Conciente, a los 102 años

Murió Paulina Rodríguez, conocida por muchos como “Palín”, abuela del Lápiz Conciente, la noticia la dio la productora Jennifer Pérez “Lamaskeproduce”.

Por su parte, el Lápiz Conciente borró todas sus publicaciones de su cuenta de Instagram, puso de perfil una imagen totalmente en negro y una paloma blanca en su biografía.

“La abuela del género” como también se le conocía tenía 102 años, cumplidos el pasado 22 de junio, fecha que siempre el rapero celebraba con gran orgullo.

Precisamente hace dos semanas el artista utilizó su cuenta de Instagram para expresar el amor que sentía hacia la mujer que lo crió y educó.

“Hoy quiero rendir homenaje a la mujer que no me dio la vida, pero sí me la enseñó. Mi abuela, Paulina Rodríguez de Jesús, conocida cariñosamente como 'Palin', ha sido mi mayor fortaleza durante sus 102 años llenos de sabiduría y amor. Ella me crió en el barrio de Los Mina, un lugar que llevo en mi corazón, y fue quien me dio el nombre con el que hoy me conocen, 'El Lapiz'. Este nombre representa todo lo que ella me ha enseñado: perseverancia, humildad y orgullo por nuestras raíces”, decía el texto compartido el 9 de octubre por el artista urbano.

Su madre Bienvenida murió cuando él tenía 21 años.

“Palín representaba en mí una figura de fuerza, que me imponía a qué hora yo llegaba y qué hiciera y no hiciera. Pero el afecto y el respeto que yo siento por ella, de no hacerla pasar ningún tipo de vergüenza, fue lo que me mantuvo a mí lejos de caer en cosas malignas. La presencia de Palín influyó mucho en mí”, dijo hace unos años Avelino Figueroa, nombre de pila del rapero, en una entrevista con Marivell Contreras para la revista Global.