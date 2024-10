Cardi B sufre emergencia médica tras lidiar con broma sobre sus hijos

La rapera Cardi B anunció este miércoles que no podrá estar presente en el espectáculo One Music Fest por problemas de salud tras dar a conocer en sus redes sociales que tuvo que lidiar con una broma sobre sus tres hijos.

“Estoy muy triste de compartir esta noticia, pero he estado en el hospital recuperándome de una emergencia médica en los últimos días y no podré presentarme en ONE MusicFest. Me rompe el corazón no poder ver a mis fans este fin de semana y realmente desearía poder estar allí”, dijo Cardi.

Durante una transmisión en vivo con sus seguidores desde la cama de un hospital, la cantante reveló que el Servicios de Protección Infantil llegó a su casa por una llamada anónima que alertó que los niños estaban en peligro, lo cual podría haber sido responsabilidad de un bromista que también le ha enviado pizza a su mansión.

“Estos hijos de (…) han ido demasiado lejos cuando te metes con mis malditos hijos. ¿Que los Servicios de Protección Infantil vengan a mi maldita casa? No a mi casa, a mi mansión con vallas a las 11 p.m. mientras mis hijos están durmiendo porque hay una llamada anónima que dice que mis hijos han sido maltratados y golpeados. ¿Estás jodidamente loco?”, dijo.

La artista de origen dominicano advirtió que tomara acciones legales contra las autoridades y la persona que hizo la llamada anónimo, ya que afirmó que sus hijos no corren peligro y no son maltratados.

“Somos las únicas personas de color en mi vecindario completamente y que estos hijos de (…) aparezcan en mi casa con policías y servicios de protección infantil porque ustedes quieren hacer una llamada anónima involucrando a mis hijos… Les prometo esto, voy a demandar a CPS por venir a mi casa a la hora que sea. [Voy a] demandar a la persona que hizo esta llamada anónima”, agregó.