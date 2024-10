Yailin tras críticas a su reconocimiento en Nueva Jersey: "Yo no pago para que me den las cosas"

Yailin 'La más viral' respondió a quienes cuestionaron la Resolución Honoraria que recibió la mañana del martes de manos de las autoridades de Newark, Nueva Jersey.

Durante una entrevista con el periodista Bryan Mejía para "Despierta América", Yailin afirmó que no paga para ser homenajeada y querida por la gente que, según ella, lo hace porque entienden que lo merece.

"Yo no pago para que me den las cosas, si la gente me quiere dar un reconocimiento a mí y ellos sienten que yo me lo merezco, pues ya, las palabras negativas a mí no me interesan", puntualizó.

La cantante urbana asistió a un encuentro con los miembros del Concejo Municipal de Newark, quienes decidieron "felicitarla y agradecerle por traer su actuación y su talento" a dicha localidad, refiriéndose a la presentación que tuvo esa noche el Prudential Center.

Asimismo, la intérprete de "Narcisista" también fue motivada a continuar triunfando en su vida personal y profesional.