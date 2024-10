Encuentran al rapero cubano El Taiger dentro de su vehículo con herida de bala en la cabeza

Según medios cubanos, el rapero José Manuel Carbajal Zaldívar, conocido artísticamente como El Taiger, se encuentra recibiendo terapia intensiva tras ser hallado este jueves con un impacto de bala en la cabeza.

Aunque las circunstancias en las que ocurrió el hecho aún no están claras, algunos aseguran que habría sido un intento de suicidio, pero también se cree que fue víctima de un tiroteo.

La policía encontró al cantante urbano dentro de su vehículo SUV Mercedes-Benz negro por las inmediaciones del Hospital Jackson en Allapattah, donde fue hospitalizado de emergencia y luego trasladado por el Cuerpo de Bomberos al Ryder Trauma Center.

La noticia la dio a conocer el creador de contenido Cuba Urbano Noticia a través de su perfil en Instagram

"Este video no es para nada positivo, algunos lo verán positivo, otros no. El Taiger está en el hospital, aparentemente por un disparo en la cabeza, no se sabe más nada, personas cercanas a él no saben todavía los detalles exactamente, si fue alguien, si fue él mismo, no se sabe", dice el influencer en la publicación.