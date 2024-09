Muere el rapero Rich Homie Quan a los 34 años

El rapero nacido en Atlanta, Rich Homie Quan, murió este jueves 5 de septiembre a los 34 años, según confirmó TMZ Hip Hop.

Su familia informó que el deceso de Rich se produjo en su casa ubicada en la capital del estado de Georgia, Estados Unidos.

Los familiares también expresaron a TMZ que están destrozados y con el corazón roto por su repentina muerte.

No han revelado detalles sobre la causa de la muerte.

Nació como Dequantes Lamar el 4 de octubre del año 1989 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. En 2013, Rich hizo su debut en la música con el éxito "Type of Way", continuando con los temas "Flex (Ooh, Ooh, Ooh)" y "Ride Out".