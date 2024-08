Muere rapero estadounidense Fatman Scoop tras sufrir un colapso en pleno concierto

El rapero estadounidense Isaac Fredman, mejor conocido como Fatman Scoop, murió en un hospital tras haber sufrido un colapso en el escenario en durante un concierto el viernes.

“Sinceramente, no tengo palabras... Me llevaste por todo el mundo y me hiciste actuar junto a ti en algunos de los escenarios más grandes y grandiosos de este planeta. Las cosas que me enseñaste realmente me han convertido en el hombre que soy hoy. Muchas gracias, te amo x", expresó su manager, según TMZ.

El artista, de 53 años, estaba actuando en Town Center Park en Hamden, Connecticut, cuando se desmayó en el escenario, fue llevado al hospital y horas después falleció.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa el momento en que Fatman Scoop termina en el suelo donde se deduce que perdió el conocimiento y entró en parada, por lo que se le tuvo que practicar la RCP, dijo ABC.

El rapero colaboró con grandes artistas como, Missy Elliott, Mariah Carey, Jermaine Dupri, entre otros.