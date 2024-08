Nacho dice que acercarse a Dios lo hizo descubrir que era "un ser humano completamente terrible"

Nacho Mendoza se sinceró sobre su transformación espiritual y lo que ha logrado tras acercarse a Dios.

Durante una entrevista con Tony Dandrades, el intérprete de "Báilame" y "No te vas" confesó que ha dejado atrás la impulsividad con la que en tiempo pasado reaccionaba a ciertos ataques.

"Dios, definitivamente, se lo recomiendo, esa es la mejor medicina que existe. Hay un ser humano maravilloso que se llama Jesucristo que nació para enseñarnos a vivir mejor", expresó con una sonrisa.

"No te voy a decir que soy el más santo, el más cristiano, que dejé de cantar música secular ni nada de eso pero he conocido de la vida de él y cada vez aprendo más de su vida y sigo más su vida, pues me doy cuenta que yo era un ser humano completamente terrible", admitió.

En junio, el artista venezolano se unió a los cantantes cristianos Redimi2 y Alex Zurdo en la canción "Alabaré".