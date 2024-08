Cardi B revela que sufrió un accidente que casi le provocó un aborto

Cardi B estuvo a punto de sufrir un aborto, según reveló durante una conversación con sus fanáticos a través de Spaces en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

"Tuve un accidente muy extraño. No sé cómo sucedió, no fue algo pequeño, me dolió mucho, no sucede a menudo, pero se volvió tan grave que quedé literalmente paralizada", contó la rapera.

"Y esa pequeña cosa casi me hace perder a mi pequeño, pero no fue así", añadió.

La cantante explicó que está teniendo dolores tan fuertes que ha tenido que recurrir a medicarse con morfina.

"Ayer me sentía bien. Volví a casa, pero volví muy drogada. Hoy me desperté sobria, cariño. Me estoy muriendo. Si no me siento bien en cuatro horas, me voy al hospital y me da igual. Voy a exagerar esta mier… para que me den más morfina. ¡Denme morfina! No me importa", continuó.

Cardi, quien confirmó que se encuentra embarazada de su tercer hijo, no especificó cómo fue el accidente.