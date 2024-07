Anuel AA acusa a Ibai Llanos de sabotear su presentación en La Velada del Año

Anuel AA respondió a las burlas y ataques que generó el vergonzoso episodio que vivió este fin de semana al quedarse afónico durante su participación "La Velada del Año 4", un evento de boxeo aficionado organizado por Ibai Llanos.

El cantante puertorriqueño acusó al youtuber español de sabotear su presentación en el Estadio Santiago Bernabéu y negó haber llegado tarde al espectáculo, donde también actuaron Will Smith, David Bisbal y Bizarrap.

"El Ibai ese, la porquería esa que me hicieron, se la jugaron bien jugada ayer, que me sabotearon todo el concierto", dijo en una transmisión en vivo en su Instagram.

"La porquería esa que me hicieron. No dejaron que mi Dj me tirara el show. No dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz", afirmó.

"Dijeron que llegué dos horas tarde y no papi, tenía un concierto antes de eso y llegué cinco minutos tarde literal. Parece que se ofendieron", añadió.

De igual manera, el intérprete de "Más rica que yo" explicó que la voz que se escuchó en el concierto y por la que fue abucheado no era la suya.

"Esa no es mi voz, ellos sabrán lo que hicieron en el sistema. Las voces y lo que salían en el televisor lo controlaban ellos, el rascabicho ese, él estaba haciendo chistes con mi nombre", señaló.