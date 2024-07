Jey One habla de su accidente: "No tengo privilegios… desde el día uno estuve en la justicia"

Después de lograr la anhelada pegada, nominaciones y colaboraciones importantes, Jey One tuvo que enfrentar la justicia por un accidente automovilístico donde una persona perdió la vida.

Fue a finales de mayo cuando se dio a conocer que el artista urbano había abandonado su vehículo luego de atropellar a un motorista, situación sobre la cual se sinceró con periodistas de LISTÍN DIARIO, previo a su participación este 11 de julio en el escenario de los Heat Awards, donde actuará junto a La Perversa y Lomiiel, además de su nominación como Mejor Artista Urbano Dominicano.

“Fue un accidente y porque yo sea un artista y eso no significa que yo sea Dios o no significa que yo tenga algún privilegio en la vida o algún privilegio uno viviendo aquí. Y es algo que no, no creo que ha ensuciado mi imagen, simplemente seguir dándole la música a mi gente y gracias al Señor yo cumplí con todo”, reveló Jey One en una entrevista para este medio.

“Desde el día uno estuve en la justicia, cumplí con mi requisitos, cumplí con mis documentos, hice el tiempo que tenía que hacer en la justicia, resolvimos todo, hubo una sanción que fue lo que pagamos”, dijo refiriéndose al millón de pesos que le fue impuesto como garantía económica.

En ese sentido, el cantante también reveló que tuvo un acercamiento con los familiares del hombre que lamentablemente murió esa madrugada.

Actualmente el intérprete de éxitos como "Onana", "No soportarán" y "Socorro" dijo estar trabajando en futuras colaboraciones internacionales para conquistar aguas extranjeras con el dembow, ritmo con el cual busca destacarse en esta décima edición de Premios Heat con un musical que protagonizará junto a dos de sus colegas.

"Habrá muchas sorpresas", puntualizó Jey One.