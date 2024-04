Héctor Delgado "incómodo" al escuchar su éxito 'Sácala' en un partido de baloncesto

El ex cantante de reggaetón Héctor Delgado, conocido anteriormente en la música urbana como Héctor 'El Father', vivió un momento incómodo al escuchar una de las canciones de su antiguo repertorio en un partido de baloncesto al que fue invitado para orar.

Los organizadores pusieron a sonar "Sácala" en la cancha, pero el predicador admitió que ha ocurrido lo mismo en otras ocasiones cuando está en un restaurante o en la iglesia mientras ofrece su sermón y pasa un vehículo con la música secular que era interpretada por él entre 1996 y 2008.

"La realidad es que a mí me invitan al juego para hacer una oración, ya que comienzo de la temporada, todo el mundo sabe que a mí no solo me gusta el baloncesto, ahora estamos ayudando ahora a jóvenes de caserío, de barrios, con una academia que tenemos de baloncesto, y ciertamente pusieron un canción mía de las viejas y me sentí un poco incomodo", expresó Delgado.

"Me sentí incómodo porque uno ya no está acostumbrado a escuchar esa letra, pero no solamente me pasó en ese juego, me pasa un sinnúmero de veces, me pasa es restaurantes, me pasa en cultos que he estado predicando y han pasado carros con la música", agregó.