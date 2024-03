Tiroteo en fiesta de Rochy RD en una discoteca en Jarabacoa

Una discusión entre un hombre y el exponente urbano Aderli Ramírez, mejor conocido como Rochy RD, llegó a los disparos durante una fiesta del líder de los “wawawa” en Jarabacoa.

De acuerdo a los videos que circulan en redes sociales, mientras Rochy RD estaba en el escenario empezó a dirigirse al público.

“A mí no me hables de nadie, yo canto y toy’ en música, no te sale. Él sabe lo que yo le estoy diciendo. Vamo’ hablar ven, suéltame en banda… le devuelvo lo cuarto. Ven paca ven”, y luego de esto comienza la trifulca que llegó a los disparos.

El hecho ocurrió en en la discoteca Luxury en Jarabacoa.

El establecimiento emitió un comunicado disculpándose por lo sucedido.

“Sala de eventos Luxury Jarabacoa lamenta lo sucedido el pasado sábado en la actividad que se organizó como cierre de la época de carnaval, es intolerante y desafortunadamente hay "artístas"que no deberían estar en el ruedo público, no obstante a ello, aún sabiendo nosotros la clase que representan o como actuan, admitimos el error de contratar sus "servicios" motivo por el cual hoy pedimos disculpas a todos nuestros clientes y relacionados”, publicó Fernando Núñez, propietario de la discoteca.

Hasta el momento Rochy no se ha pronunciado al respeto.