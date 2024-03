“Cuando falto a una fiesta me demandan y ahora por ir también”, así se refirió el exponente urbano Rochy RD sobre el tiroteo que sucedió mientras cantaba en una discoteca en Jarabacoa.

El líder de los “wawawa” pidió disculpas al público a la persona con la que protagonizó la discusión que terminó a balazos y a los dueños del establecimiento. Asimismo expresó que es su estilo subir a tarima a divertirse, peor no a buscar problemas.

“El que me conoce y me ha visto en vivo sabe que yo subo a tarima a divertir el público y es mi estilo de mi show. Me quieren poner como que busco problema donde los videos están ahí; donde me acerco y le digo en tono bajo lo que está haciendo y otras personas empeoraron las cosas el que prende la discoteca, ya yo le cumplo a personas que me piden de favor una fiesta real”, dijo el irbano en su cuenta de Instagram.

Tras el incidente ocurrido alrededor de las 4:15 de la madrugada del domingo, las autoridades judiciales ordenaron el cierre temporal de la discoteca Luxury Grand Stage, en Jarabacoa.

Hasta el momento no se han reportado heridos como resultado del tiroteo y la Fiscalía informó que la medida busca prevenir otros incidentes y permite al órgano persecutor profundizar la investigación sobre lo ocurrido.

La acción contra el orden público se originó por un conflicto entre el equipo de seguridad presente en lugar y una persona identificada como Daniel Abreu, lo que resultó en varios disparos dentro del local.

La Fiscalía señaló que está trabajando de manera coordinada con los organismos auxiliares de investigación para esclarecer los hechos y tomar las acciones necesarias para garantizar la seguridad y el orden público en el municipio de Jarabacoa.