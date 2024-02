Bad Bunny es acusado de maltrato animal tras utilizar caballo en su concierto

El grupo Personas por el Trato Ético de los Animales, mejor conocido como PETA, está acusando al exponente urbano Bad Bunny de maltrato al caballo que utilizó en su entrada al primer concierto de su nueva gira "Most Wanted Tour" en el Delta Center, en en Salt Lake City, Utah.

Además de interpretar sus más recientes temas correspondientes a su último álbum "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", el artista boricua incluyó en su espectáculo la salida al escenario montado a caballo, lo que ha generado criticas, ya que el animal "se ve estresado y claramente no quiere estar allí", explicó la entidad en TikTok.

PETA también catalogó como "un acto irresponsable" exponer al caballo "al ruido, las luces, la niebla y los gritos de miles de personas".

"Ellos quieren vivir en paz, no ser usados para su espectáculo", reiteró.

Hasta el momento el cantante de "No me quiero casar" no ha emitido declaraciones al respecto.

Se espera que el show llegue próximamente a Florida con tres funciones en el Kaseya Center en Miami.