Muere ahogado el rapero mexicano Majestic

Se reportó la muerte de un joven, quien perdió la vida tras ahogarse en las playas de Huatulco, en la Costa de Oaxaca, México. Se trata de Oscar Alan Vázquez "Majestic", rapero mexicano conocido como Majestic, tenía 24 años.

El deceso del joven fue confirmado por el Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca, quienes acudieron a labores de rescate pero no pudieron salvar al joven.

Según medios mexicanos, el rapero acudió a la playa La Entrega, donde sufrió broncoaspiración, mientras nadaba.

¿Quién era el rapero Majestic?

El rapero, oriundo de Iztapalapa, fue subcampeón nacional de Red Bull México 2023 y se encontraba de vacaciones visitando la región Costa de Oaxaca.

En redes sociales, este martes la noticia se difundió con la leyenda: “el hip hop está de luto”. Majestic se presentó en la capital de Oaxaca en 2022.

Según anuncios del propio rapero, Majestic tenía programada una presentación en la ciudad de Guadalajara para el 27 de abril.

En una de sus últimas publicaciones, en diciembre de 2023, posteó una serie de fotografías con amigos, y escribió un emotivo mensaje: "Ya tiene mucho que no publico nada y creo que la vida ha sido buena en estos meses como para no dejarle un pequeño recordatorio al Maje del Futuro. La penúltima foto es mi favorita. (La cuarta es inédita, porque es de un tiro que no pasó jajajaja) @kaiseroficial ya será en alguna otra, hermano", se lee.