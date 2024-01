Rauw Alejandro dice que lo acusaron de infidelidad por ser hombre

"Nacimos hombres y de por sí los hombres tenemos el estigma de que somos unos c*brones", dijo Rauw Alejandro sobre las acusaciones de infidelidad en su contra que surgieron ante la noticia de su separación de Rosalía.

Fue durante una entrevista reveladora con Chente Ydrach que el intérprete de "Desesperados" negó que una tercera persona haya sido el motivo de poner fin a la relación que describió como "muy positiva" y "nada tóxica".

"Era una relación muy bonita, me entiendes. No importa si ella me defiende o no, no importa. Todo lo que ella dijo, lo que yo dije todo ha sido genuino, siempre ha sido bien", dijo Rauw.

En julio de 2022 se dio a conocer que la cantante catalana y su novio habían terminado su compromiso.

Desde que la noticia salió a la luz, Rauw fue vinculado a varias famosas como Camila Cabello y Bruna Marquezine, ex del futbolista brasileño Neymar, a quien captaron junto al ex de Rosalía mientras posaban para una campaña publicitaria de Carolina Herrera.

En estas primeras declaraciones sobre su ruptura, el cantante puertorriqueño aclaró que: "Éramos los protagonistas y, paparazis tomaron fotos y al otro día sacaron que estaba saliendo (con ella)".

Hasta el momento Rosalía no se ha pronunciado con respecto a las razones de su rompimiento con Rauw ni a su supuesto romance con el actor Jeremy Allen, con quien fue vista tomada de la mano en Los Ángeles.