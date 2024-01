El artista urbano Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido como Anuel AA, fue encontrado en "rebeldía" por el juez Pedro Delgado del Tribunal Federal de Puerto Rico luego de no responder a la demanda de cobro que sometió una agencia de publicidad en su contra.

En agosto del año pasado, Buena Vibra Group (BVG) demandó al cantante puertorriqueño y a su empresa Real Hasta La Muerte por el pago de una deuda de $1,864,000 por los trabajos de promoción del álbum "Las Leyendas Nunca Mueren" realizados entre el 2021 y 2022.

BVG alega que proveyó servicios promocionales en colaboración con Zuffa, empresa especializada en artes marciales mixtas que pertenece a Ultimate Fighting Championship (UFC), a la cual tuvieron que pagarle $960,000 a UFC, además de $500,000 adicionales que UFC cobró por las, según señala la demanda revelada por El Nuevo Día.

"Además, a BVG también se le deben $10,000 por ciertas imágenes solicitadas y aprobadas por Anuel para su ex esposa, la artista conocida como ‘Yailín la Más Viral’. A BVG también se le debe una cantidad no menor a $200,000, como compensación por los servicios de agencia de publicidad que prestó a los demandados y que no han sido pagados", agrega la demanda de BVG.

"Además, a BVG se le debe por concepto de daños una cantidad no menor a $194,000 por la pérdida de ganancias que ha sufrido al no tener la oportunidad de invertir en otros proyectos el dinero adeudado por los demandados", abundó.

Entre agosto y septiembre de 2023, el tribunal ha intentado contactar a Anuel para entregarle la demanda y el reclamo de cobro personalmente en sus domicilios en el estado de la Florida.

En noviembre Anuel fue emplazado, así que a falta de respuesta la secretaría del Tribunal Federal registró una orden en su contra tras el juez declararlo en "rebeldía" por "fallar en aparecer y defenderse".