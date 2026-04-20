“Fiestas y Personalidades” celebra 21 años al aire

El programa de televisión “Fiestas y Personalidades” llega a su mayoría de edad y reafirma su compromiso con la audiencia al ofrecer contenido de calidad enfocado en el entretenimiento, la cultura, el turismo y las tendencias más relevantes del momento.

Transmitido semanalmente por el canal 4RD, el espacio se ha consolidado como una plataforma clave para dar visibilidad a destacadas figuras del ámbito artístico, social, turístico y empresarial, tanto a nivel nacional como internacional. A través de entrevistas exclusivas, coberturas y reportajes especiales, el programa conecta con una audiencia diversa que busca información actualizada y propuestas frescas.

Yenny Polanco Lovera, conductora, periodista, y productora general, confirma que la televisión de calidad se mantiene firme a pesar la modernidad que invita a los likes. “Es una realidad que la televisión ha cambiado, pero debemos mantener la esencia para la que fue creada, es decir, educar, entretener y aportar manteniendo la calidad”.

Con una producción cuidada y un enfoque innovador, dirigido por la productora y cineasta Dayanna Minier, “Fiestas y Personalidades” presenta lo mejor de la semana en el ámbito artístico y cultural. Segmentos que conectan con el público convierten este programa en una referencia en la parrilla de la televisión dominicana.

Esta semana están presentes junto a Yenny Polanco, Salvador Batista, Amelia Reyes, Juan de Dios Valentín, Cristian Mota, Tomas Luzón, quienes han formado parte del programa junto a Pachico Tejada, Pamela Toribio, Kenia Carmona y Anny Polanco, responsable del segmento “Más que migración”, junto a Raysa Feliz, encargada de los reportajes gastronómicos. En este encuentro especial, todos compartirán sus experiencias sobre la evolución del espacio, desde sus orígenes hasta la actualidad.

Yenny Polanco Lovera junto a Anny Polanco, Cristian Mota, Amelia Reyes, Tomas Luzón, Juan de Dios Valentín, Raysa Feliz y Salvador Batista, quienes forman parte de los colaboradores del programa.foto: fuente externa

Durante estos 21 años, el programa ha sido plataforma tanto para periodistas emergentes. Actualmente, el equipo está integrado por Salvador Batista y Raysa Feliz, quienes imprimen su sello personal a cada reportaje; lo propio hacen Anny Polanco, María Mercedes y Olga Recio. Con el apoyo de Kosaky Suberví en la producción externa, el equipo continúa apostando por la excelencia y la innovación, fortaleciendo su presencia en YouTube y su portal www.fiestasypersonalidades.com para estrechar su vínculo con el público digital.

Asimismo, Polanco Lovera expresó su agradecimiento a su madre, Aurora Lovera, y a su hija, Ángel Marie Polanco, así como a todos los patrocinadores que desde el primer día han brindado su apoyo en favor de la televisión producida con calidad.

En el contenido de esta semana, también lo compartimos con el décimo aniversario del hotel Catalonia Santo Domingo y el estreno de la película ‘Milly’, que honra la vida y trayectoria de Milly Quezada.

Nuevos segmentos y escenografía

Aunque mantener lo que da resultado es importante, también estaremos sumando el segmento de Los Verdaderos Influencers. Invitaremos a los creadores de contenido que han tenido una incidencia en sus publicaciones positivas y de aporte a la sociedad.

Junto a RTVD estaremos presentando en los próximos días nueva escenografía que estará coordinada con el concepto y modernización del canal.

Fiestas y Personalidades se transmite cada sábado a las 7:00 pm por RTVD, canal 4, y los domingos por Latinos TV NY a las 2:00 pm y 9:00 pm en Latinos NY, Bonches Latinos.