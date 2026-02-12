¿Quiénes son los conductores de la alfombra roja de Premios Soberano 2026?

La cuenta regresiva para Premios Soberano 2026 ya comenzó y la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) reveló este lunes el equipo que tendrá a su cargo la esperada alfombra roja del magno evento del entretenimiento dominicano.

La comunicadora Karen Yaport vuelve a sumarse al equipo de presentadores del pre show, marcando su esperado regreso a la gran noche del arte y la cultura nacional. Junto a ella estarán Amara La Negra, Josell Hernández y Sophia Sanabria, previamente anunciados por producción, quienes tendrán la responsabilidad de conducir por primera vez la transmisión especial desde la alfombra roja, punto de encuentro de las principales figuras del espectáculo, la música, el cine y la televisión, previo a la gala de premiación.

La ceremonia se celebrará a partir de las 7:00 p.m. el miércoles 18 de marzo en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, escenario emblemático donde, una vez más, se reconocerá lo más destacado del talento dominicano. El espectáculo se transmitirá a nivel nacional por Color Visión (canal 9), para Estados Unidos por Univisión y su plataforma streaming ViX.

La producción general estará, por tercer año consecutivo, a cargo del empresario César Suárez Jr., quien ha apostado por una propuesta escénica moderna, dinámica y con estándares internacionales, consolidando una nueva etapa en la historia del galardón.

La presidenta de Acroarte, Marivell Contreras, destacó la importancia de conformar un equipo de figuras con conexión real con el público. «Premios Soberano es una celebración del talento dominicano, pero también es un espectáculo que evoluciona con su tiempo. Hemos apostado por comunicadores y artistas que conectan con distintas generaciones y que aportan frescura, profesionalismo y proyección internacional a nuestra alfombra roja», expresó.

El pre show, que antecede a la ceremonia oficial, se ha convertido en uno de los momentos más esperados por la audiencia, al ofrecer entrevistas exclusivas, comentarios de moda y las primeras impresiones de los nominados e invitados especiales.

En cuanto a la conducción de la gala, este año estará en manos del humorista Irving Alberti y la comunicadora y actriz Georgina Duluc, una dupla que promete carisma, ritmo y complicidad sobre el escenario.

Premios Soberano, que cuentan con el copatrocinio de Cervecería Nacional Dominicana y BanReservas, reconocerán lo más sobresaliente del año en música, cine, televisión, teatro, danza y comunicación, en una producción que cada año reafirma su condición como el evento artístico más importante del país.