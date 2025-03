Jatnna Tavárez: la estrella de la TV que hace 40 años quería ser reina de belleza y abogada

Jatnna Tavárez participó en el concurso Miss República Dominicana Universo. No ganó, pero Milady de Cabral, una gurú de la televisión dominicana del siglo XX, “le echó el ojo” por su buen desempeño en la comunicación. Y ahí cambió el destino de esta joven nacida en San Francisco de Macorís que llegó a vender planes de instalaciones del telecable y a ejercer en una oficina de abogados.

Desde los 16 años comenzó a trabajar hasta el día de hoy, hace ya 40 años. Ese día que recibió la llamada para iniciar a trabajar en la televisión se encontraba estudiando en casa de una amiga. Al día siguiente, 8 de marzo de 1985, se presentó a las 7:00 de la mañana en Rahintel, canal 7, al programa “Buenos días”.

De inmediato le entregaron un micrófono y la enviaron a la calle hacer un reportaje. Realizó un reportaje sobre la independencia de la República.

“Fue amor a primera vista”, comenta en su visita hace unos días a Listín Diario. Ahora Jatnna recuerda y dice que Dios la fue preparando, ya que participaba en todas las veladas y actividades de teatro, arte y comunicación del colegio, pero nunca pensó en trabajar en televisión.

Jatnna inició como reportera y dedicaba mucho tiempo a su trabajo, cumpliendo un mes pasó al set a hacer entrevistas a los políticos y demás. Luego la enviaron a conducir el noticiario. También llegaron eventos con traducción simultánea y hacer coberturas internacionales. En esa época también trabajó con Cuquín Victoria, Milton Peláez y Tania Baéz.

“Pude diversificarme muchísimo y experimentar en todas las áreas, conocer desde adentro todo y sobre todo iniciar en la verdadera comunicación, ese reporterismo, que es lo que foguea a la gente”.

Luego entró a trabajar con Yaqui Núñez del Risco en el espacio “Diario vivir”. De ahí “me fui a hacer opinión con Ramón Colombo y Luis Eduardo Toro, en Teleantillas, por breve momento”.

Jatnna Tavárez junto a periodistas de Listín Diario, durante su visita a este medio.JOSE ALBERTO MALDONADO/LISTÍN DIARIO

Su paso a Color Visión se dio en el programa “Hoy mismo” y el noticiario “Mundo Visión”.

Jatnna, que había nacido como comunicadora en un programa de entrevistas y opinión se sentía ahogada en el noticiario, por lo que busca involucrarse en la producción y que el informativo fuera más humano.

Recuerda que se despedía enviándole abrazos al público. Al principio esto no gustaba a los dueños del canal, que le exigían no hacerlo, pero nunca paró.

Su profesionalidad era muy notable y es Freddy Beras Goico quien entonces le ofrece un puesto en el programa “Punto Final”, en Color Visión..

“Eso era como llegar a grandes ligas, era el programa por excelencia y trabajar con el mejor equipo...Fue un gran reto y un gran aprendizaje “.

Hasta el año 2000 condujo los jueves de Gala, que ya Freddy “me dio el chance, que fue una etapa divina”.

Llego hacer productora asociada del programa, en el que permaneció por cinco años.

“Punto Final” se convirtió en el programa de mayor facturación. Cuenta Jatnna que llegó a hacer 30 menciones en una noche y que habían anuncios en lista de espera.

De esa experiencia Jatnna la recuerda como una de las más gratas de su vida, sobre todo por tener a su lado a Freddy Beras Goico, a quien definió como su mentor y de quien recibió un cariño muy especial.

Jatnna Tavares: “Yo he elegido amar y soy dependiente afectivamente”.JOSE ALBERTO MALDONADO/LISTÍN DIARIO

Sin duda alguna dice ser una privilegiada al tener en sus inicios a tres grandes pilares de la comunicación Milady de Cabral, Yaqui Núñez del Risco y Freddy Beras Goico, de la que supo servirse con la cuchara grande.

“Por ejemplo, a nivel de comunicación, lo mío ha sido empírico, claro está, con el paso del tiempo tú siempre trata de ir de la mano de esa evolución, de irte entrenando, por ejemplo, con las redes, para usarla como un complemento”.

Jatnna Tavárez inició en la vida pública a muchos llamó le atención su manera afectiva de expresarse. Sus “besos pechochotes” que enviaba al público y esos abrazos fuertes que le sonaban los huesos a la gente cuando saludaba era su carta de presentación. Y esa era y sigue siendo Jatnna Tavarez, una mujer que ha entregado 40 años a la comunicación dominicana, convirtiéndose en un ícono de la televisión, marcando parámetros y que ha dejado al público un digno legado y un amor, incalculable a todo su público.

Ahora que anda celebrando cuatro décadas de trabajo en la TV local, confiesa tener sus sentimientos a flor de piel, repasar toda una trayectoria de una carrera que inició, gracias a Miledys de Cabral y que honró no solo por su don del uso del buen lenguaje, sino porque, además, ha sabido honrar cada paso en todos los espacios que ha trabajado.

“Estoy contenta, estoy nostálgica, estoy más llorona que nunca, porque cualquier cosita me toca el corazón”, expresa en medio de un cariñoso saludo cuando llegó a la redacción de Listín Diario.

Continúa: “Cuando tú te sientes y pasas balance a 40 años, que no son dos ni tres, pero con la palabra gratitud aquí en la frente, de verdad, gratitud es lo que yo tengo por todo lo vivido, por todo lo que yo he aprendido, pero más que todo por el cariño de la gente”.

LA GENTE

Sobre el tema abunda: “Es la gente que te mantiene aquí. Y yo he recibido tanto afecto, tanta solidaridad, tantos espaldarazos, tanta confianza, tanto cariño, que aveces me doy unos abrazos apretados que se me va la mano y suenan los huesitos a la gente” (ríe a carcajadas).

Sin embargo, no todo ha sido color de rosas, pues también existen otros colores, porque su actitud no significa que no tenga problemas o que no sufra.

Entiende que la diferencia está en la actitud, de saber levantarse al caer, de aprender de todas las experiencias. También es de las que dice que prefiere intentarlo a pasase el resto de la vida lamentando.

PRIMEROS AÑOS DE SU VIDA

Sus primeros años Jatnna lo pasó en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, su pueblo natal, junto a su madre, y sus otras dos hermanas.

Jatnna es la hermana del medio. Y es específicamente de parte de su madre en donde la comunicadora abreva de ese amor que tiene.

“Yo elegí el amor porque lo vi desde que tenía uso de razón, sobre todo mi madre. Mi mamá era nuestro escudo. Era la que estaba adelante, la que se dedicó la vida entera a sus hijas y siempre nos inculcó eso. Ella siempre fue ese bastión y la que nunca nos dejaba caer”.

Junto a su madre y a sus hermanas se hacían llamar “Las cuatro Fantásticas”, en alusión a los dibujos animados. De San Francisco salió a los seis años, junto a su familia a Higüey porque su padre, que era ingeniero civil, fue quien construyó la carretera vieja de esa provincia. Luego de un año llegaron a vivir a la capital.

A pesar de que la relación con su padre no fue del todo buena, ahora que han pasado los años Jatnna confiesa que logró despojarse del resentimiento, y con tranquilidad asegura haber honrado a su padre y a su madre.

“Por mucho tiempo estuvimos distanciados, pero luego que nos volvimos a reencontrar, siempre lo primero que hago es valorar lo que me quedó de él y lo que me enseñó”, dice satisfecha.

Jatnna y sus hermanas estudiaron en el colegio Santo Domingo. Es allí en donde asume el compromiso de ser vocera y defensora de derechos de sus compañeros, sin imaginar que estaría sentando las bases para su futuro en la televisión.

Luego entró a la universidad a estudiar arquitectura, estudios que abandonó a los tres años para estudiar derecho, carrera de la que se graduó y luego obtuvo una maestría en ciencias políticas.

La comunicadora Jatnna Tavárez y la periodista Ynmaculada Cruz Hierro durante la entrevista en Listín Diario.JOSE ALBERTO MALDONADO/LISTÍN DIARIO

sus proyectos

A Jatnna le tomó casi 15 años embarcarse en un proyecto propio. “Hacer la fila, cogerlo con calma, pero sobre todo aprender y prepararse, pero aprender disfrutando”.

La independencia llega en el año 2000 cuando Freddy decide irse con su proyecto a Súper canal, entonces, Jatnna decide no emigrar y comenzó con su espacio “Con Jatnna” por Antena Latina, luego de unos años volvió a su casa en Color Vision.

En este espacio Jatnna diversifico su talento en varios proyectos que tuvieron como plataforma su programa como “Viva el merengue”, miniseries y documentales.

“Junto a Matha Checo hemos hecho Primera Dama de la República, 150 Años del Merengue y Las Sufragistas", indica.

Dentro de la comunicación, Jatnna encontró un nicho en la radio con su espacio “Aquí entre nos”, a través de Pura Vida, y que conduce junto a la especialista en alta gerencia Zoraima Cuello, y un equipo de colaboradores expertos en diferentes áreas, desde el 2021.

"La radio me da una cercanía buenísima con la gente… Eso yo creo que es lo más importante que he hecho en mi vida, perseverar y persistir”, afirma.