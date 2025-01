Vivian Fatule y Charles San Miguel: entre el garaje del amor y la mesa de trabajo para la TV dominicana

Vivian Fatule y Charles San Miguel han creado una yunta titánica, poderosa y creativa con su productora de televisión El Garaje Producciones.

El matrimonio tiene la misión de concebir una diversidad de contenido para las revistas de variedades “Con Jatnna” y “Pamela todo un Show”, el programa de temporada, infantil “Sofía Globitos” y espacio de entrevistas y reportajes “Ser Humano”.

A pesar de que los avances tecnológicos se han convertido en un aliciente y un aliado para desarrollar su producto, no menos cierto es que hoy día los creadores de programas televisivos tienen frente a las pantallas a un nuevo público y a una competencia “viva”, que se distrae constantemente. Y es que estamos ante la nueva modalidad de un televidente que ve televisión con un celular en mano, revisando redes sociales u otro contenido.

Ya no es el telespectador de 30 años atrás, que tenía la facilidad de usar el control remoto para cambiar de canal, en lo que pasaba una tanda de comerciales o el público que pacientemente esperaba la próxima entrega de su serie o telenovela favorita.

¿Cómo se trabaja la televisión en la era digital, en tiempo de redes sociales, celulares, tantas alternativas y competencias?, se le pregunta.

Vivian responde: “Nos hemos adaptados, y hemos logrado que el cliente se sienta cómodo y pueda convivir con todas las pantallas, porque hay que hacerlo, porque esto es una rueda que no para, entonces yo no me puedo poner en contra de algo que me está beneficiando (la tecnología) y me va a beneficiar”.

Y es que no es novedad que los talentos hayan tenido que sumarse a la tecnología con la que hemos aprendido a convivir, llevando sus espacios al mundo digital.

“La plataforma de la televisión es la plataforma que te da la credibilidad y los medios digitales son un gran apoyo, todo funciona en una sinergia y nosotros creemos en esa mancuerna”, expone Charles San Miguel.

La clave está, según Fatule, en crear contenido atractivo para el público que sigue a esa figura y que generalmente, quiere ver siempre más allá. “Así que el objetivo es hacer un producto más humano y cercano con el televidente”.

DE FRENTE A LO DIGITAL

Otra de las grandes competencias a la que se enfrenta la televisión de hoy, es que combate con los contenidos de YouTube, en donde sus productores y conductores tienen carta abierta para “hacer y deshacer”, en donde se ha normalizado la agresión física y verbal, y llevando al público cualquier tipo de entrevista, sin importar el contenido.

Ante ese panorama, ¿han tenido la producciones televisivas que subirse al tren de las entrevistas incisivas, desenfadadas e inmorales?

La respuesta de Charles San Miguel es un no alentador. Explica que todo dependerá de la convicción del cliente (talento). “Nuestro trabajo depende de la persona, el producto tiene que adaptarse a su figura, es como si le hiciéramos un traje a su medida”.

Agrega: “Por el hecho de que haya que adaptarse no podemos obligar a una persona sobria a que se ponga a dar brincos” –interrumpe Vivian- “Se trata de que vamos a ver de qué forma esto que tú eres y esto que hacemos para ti puede convivir con aquello sin dejar su esencia. Es que el contenido es la oferta, lo que pasa que ahora ha cambiado mucho, ahora pareciera que estamos bailando al son de la demanda; sin embargo, hay que seguir haciendo ofertas, que al final la gente la sigue, el público la compra y la ve, entonces cada quien tiene su público”, subraya.

Para ampliar la respuesta San Miguel hizo referencia a la evolución de los medios de comunicación desde la aparición de la radio y luego la televisión y que al pasar el tiempo ambos medios han coexistido, sin competir ni rivalizar.

Igual hizo un trayecto de cuando se innovó con las producciones de “Top Show”, “Late Night” y los “podcats” aduciendo que al final son entrevistas a personalidades.

Si algo están conscientes y seguros Vivian y Charles es que no se sumarán a competir con un contenido que no vaya acorde con lo que predican como seres humanos, y mucho menos llevarán al cliente por un sendero que no es su naturaleza.

“Las ofertas cáusticas tienden a desgastarse muy rápido, vemos a quienes comenzaron con producciones chabacanas que terminaron desgastándose de inmediato. Este tipo de producto se pega rápido, pero al mismo tiempo se desinfla, y lo peor es que el público no las recuerda”, expone San Miguel.

Vivian hace hincapié en que realmente como productores de televisión están trabajando para un público muy distinto al de 30 años atrás, un televidente muy informado y con información de primera mano.

Es por eso que antes de iniciar un proyecto se estudian las fortalezas, debilidades, oportunidades y las amenazas del mercado, además de la franja de horario del canal y el público al que va dirigido. Como productores la pareja enfrenta grandes retos para alcanzar la atención del público, reconocen que la creatividad y las estrategias son fundamentales al momento de llevar un proyecto a cabo.

Charles San Miguel y Vivian Fatule conforman un matrimonio en el que han procreado dos hijos.

OTRAS EXPERIENCIAS

El matrimonio, que procreó dos hijas, hace cinco años incursionó en la gastronomía al abrir un pequeño restaurante: La Rosticería, el que inició como un emprendimiento para una de sus hijas, el que al final terminaron asumiendo.

En este nuevo negocio los desafíos llegaron de inmediato, pues a los ocho meses de estar en funcionamiento tuvieron que cerrar por la pandemia del Covid, en 2020.

En ese entonces San Miguel fue de los primeros en el país en contagiarse del Covid, enfermedad por la que perdió audición.

“Un milagro de Dios”, así definen el poder haber salvado el negocio y la recuperación de Charles, y el que hayan podido expandir su nuevo negocio la Piazza y lograr unir en un mismo local su productora “El Garaje Producciones” y los dos restaurantes.