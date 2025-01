Trevor Noah es anunciado como presentador de los Grammy por quinto año consecutivo

Los premios Grammy se quedan con su hombre: Trevor Noah será el presentador del espectáculo por quinta vez consecutiva, anunciaron los Grammy el martes.

El comediante, más conocido por presentar “The Daily Show” de Comedy Central de 2015 a 2022, volverá a ser el centro de atención el 2 de febrero, cuando la entrega de premios se transmita en vivo desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles por CBS. La transmisión de este año también recaudará fondos para apoyar los esfuerzos de socorro después de que los incendios forestales devastaran la ciudad natal de los Grammy, según el comunicado.

Cada una de las últimas tres transmisiones ha mejorado los índices de audiencia de la última, culminando en 2024, cuando 16,9 millones de estadounidenses la vieron, la audiencia televisiva más alta desde la ceremonia de 2020.

El año pasado, el comediante bromeó sobre la relación entre Taylor Swift y Travis Kelce, y se burló de TikTok y Universal Music Group. “Entonces, cualquier cosa puede pasar, ¿no?”, dijo en su monólogo. “Esto es como volar en un avión Boeing. En un momento hay una puerta y al siguiente estamos afuera”.

Las únicas otras personas que presentaron cinco o más transmisiones de los Grammy fueron artistas musicales: Andy Williams presentó siete espectáculos, seguido por John Denver con seis y LL Cool J con cinco.

Además de ser el presentador, Noah será productor y estará nominado. Su álbum “Where Was I” está nominado a mejor álbum de comedia. Noah fue nominado en la misma categoría el año pasado por “I Wish You Would”, pero perdió ante Dave Chappelle. Esta vez se enfrentará nuevamente a las propuestas de Chappelle, Ricky Gervais, Jim Gaffigan y Nikki Glaser, quien presentó los Globos de Oro.

Beyoncé llega a la noche con la mayor cantidad de nominaciones. “Cowboy Carter” está nominada a álbum y álbum country del año, y “Texas Hold 'Em” está nominada a grabación, canción y canción country del año. Post Malone está justo detrás de Beyoncé, con siete nominaciones, empatado con Billie Eilish, Kendrick Lamar y Charli xcx, quien obtuvo sus primeras nominaciones como artista solista.