El ex presentador de televisión Carlos Watson recibe casi 10 años de prisión en el caso de la fallida startup Ozy Media

El ex presentador de programas de entrevistas Carlos Watson fue sentenciado el lunes a casi 10 años de prisión en un caso federal de conspiración financiera que presenta a su otrora popular Ozy Media como un extremo de la cultura de startups que fingen hasta lograrlo.

En un ejemplo, otro ejecutivo de Ozy se hizo pasar por un ejecutivo de YouTube para promocionar a Ozy ante los banqueros de inversión, mientras Watson lo entrenaba, dijeron los fiscales.

Watson, de 55 años, y la empresa, ahora desaparecida, fueron declarados culpables el verano pasado de cargos que incluían conspiración para cometer fraude electrónico. Él ha negado las acusaciones y planea apelar.

“Me encantó lo que construimos con Ozy”, dijo en la corte el lunes, dirigiéndose inicialmente a sus partidarios en la audiencia antes de que el juez sugiriera que diera marcha atrás. Watson le dijo al juez que era objeto de un “enjuiciamiento selectivo” como empresario negro en Silicon Valley, donde los ejecutivos afroamericanos han sido desproporcionadamente pocos , y calificó el caso como “un linchamiento moderno”.

“Cometí errores. Lamento muchísimo que haya gente herida, incluido yo mismo”, dijo, pero “no creo que sea justo”.

Watson, que enfrentaba una sentencia mínima obligatoria de dos años de prisión y posiblemente hasta 37 años, permanece libre por ahora bajo una fianza de 3 millones de dólares. Se entregará a prisión el 28 de marzo. La restitución que pueda recibir se determinará después de una audiencia en febrero.

El juez de distrito estadounidense Eric Komitee dijo el lunes que “la cantidad de deshonestidad en este caso es excepcional”.

“Su aparato interno para separar la verdad de la ficción quedó gravemente descalibrado”, le dijo a Watson al sentenciarlo.

Los fiscales acusaron al ex comentarista y presentador de noticias por cable de jugar un papel principal en un plan para engañar a los inversores y prestamistas de Ozy inflando las cifras de ingresos, promocionando acuerdos y ofertas que no existían o no se habían finalizado y mostrando otras indicaciones falsas del éxito de Ozy.

Watson incluso escuchó y envió mensajes de texto con puntos de discusión mientras su cofundador se hacía pasar por un ejecutivo de YouTube para elogiar a Ozy en una llamada telefónica con potenciales inversores, dijeron los fiscales.

“Sus mentiras incesantes y deliberadas demostraron no solo un descarado desprecio por el estado de derecho, sino también un desprecio por los valores de honestidad y equidad que deberían sustentar el espíritu emprendedor estadounidense”, dijo el lunes el fiscal federal Breon Peace, con sede en Brooklyn, en un comunicado. Su oficina procesó el caso.

Durante el juicio, la defensa de Watson atribuyó las tergiversaciones a otros, en particular al cofundador Samir Rao y a la ex jefa de personal de Ozy, Suzee Han. Ella y Rao se declararon culpables, están a la espera de la sentencia y testificaron contra Watson.

Watson se describió el lunes como un fundador que puso todo lo que tenía en su compañía, diciendo que recibió un salario promedio de alrededor de $51,000 de Ozy en sus últimos años, ha hipotecado tres veces su casa y conduce un automóvil de 15 años.

Después de la audiencia, cuestionó por qué los fiscales federales con sede en Brooklyn habían perseguido a una empresa y a su fundador con sede en California. Los fiscales se negaron a hacer comentarios; la acusación alegaba que la conspiración se había producido en la jurisdicción de Brooklyn y en otros lugares.

“Creo que esto es un ataque a la excelencia negra”, dijo Watson después de señalar que su sentencia no estaba muy lejos de la pena de 11 años impuesta a Elizabeth Holmes. Ella es la ex directora ejecutiva blanca de Silicon Valley condenada por engañar a los inversores en el engaño del dispositivo de análisis de sangre de Theranos; ha apelado.

No existe ningún paralelo entre la tecnología poco confiable de análisis de sangre y la lista de programas y eventos reales de Ozy, dijo Watson.

Ozy, fundada en 2012, fue concebida como un centro de noticias y cultura para los millennials con una perspectiva global.

Watson contaba con un currículum impresionante: títulos de la Universidad de Harvard y la Facultad de Derecho de Stanford, una temporada en Wall Street, trabajos en la CNN y MSNBC y dotes empresariales. Ozy Media fue su segunda startup, que surgió una década después de que vendiera una empresa de preparación para exámenes que había fundado cuando tenía 20 años.

Ozy, con sede en Mountain View, California, produjo programas de televisión, boletines informativos, podcasts y un festival de música e ideas . Watson presentó varios de los programas de televisión, incluido el ganador del premio Emmy “Black Women OWN the Conversation”, que apareció en Oprah Winfrey Network.

Ozy consiguió grandes anunciantes, clientes y subvenciones, pero debajo de los signos externos de éxito se escondía una empresa sobrecargada que luchaba (y disimulaba) por mantenerse a flote después de 2017, según el testimonio de personas con información privilegiada.

La empresa se esforzó por pagar la nómina, se atrasó en el pago del alquiler y solicitó costosos anticipos en efectivo para pagar las facturas, dijo a los jurados la ex vicepresidenta financiera Janeen Poutre. Mientras tanto, Ozy les dio a los posibles inversores cifras de ingresos mucho mayores que las que informó a los contadores, según el testimonio y los documentos.

En el estrado de testigos en julio, Watson dijo que las restricciones de efectivo de la compañía eran simplemente la norma en las empresas emergentes y que sus inversores sabían que estaban recibiendo números no auditados que podían cambiar.

La única inversora que habló durante la sentencia fue Beverly Watson, que apoya a su hermano. Ella le dijo al tribunal el lunes que su mayor pérdida fue "esta importante plataforma que elevó a personas e ideas que antes no se escuchaban".

Ozy se desintegró en 2021 , después de que una columna del New York Times revelara la táctica de suplantación de identidad mediante llamadas telefónicas y planteara preguntas sobre el tamaño real de la audiencia de la startup.