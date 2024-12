Muere a los 89 años Kreskin, popular mentalista y celebridad de televisión que inspiró una película

El popular mentalista estadounidense George Joseph Kresge Jr., conocido como El asombroso Kreskin, murió este martes a los 89 años en su casa de Caldwell, en Nueva Jersey.

La celebridad tuvo su propio programa de televisión en 1970 e inspiró la película de 2008 "El Gran Buck Howard" que protagonizó John Malkovich.

En 1991, el autor explicó a través de Secrets of the Amazing Kreskin, uno de los 20 libros que escribió: "No soy un psíquico, un ocultista o un adivino. No soy un lector de mentes, un médium o un hipnotizador. No hay nada sobrenatural en nada de lo que hago".

Según Agencia AP, Kreskin lanzó su carrera televisiva en la década de 1960 y siguió durante décadas, haciendo apariciones especiales en programas de entrevistas presentados por todos, desde Merv Griffin hasta Johnny Carson y Jimmy Fallon.

No se ha revelado la causa de la muerte.