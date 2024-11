Gabi Desangles sobre su salida de Grupo Telemicro: "Me quedé donde no me pusieron a elegir"

La comunicadora Gabi Desangles habló este miércoles por primera vez sobre su salida de Grupo de Medios Telemicro tras el ultimátum que recibió del presidente de esa empresa, Juan Ramón Gómez Díaz.

Tras llegar de su viaje de Colombia con motivo a sus vacaciones, Desangles explicó durante su participación en "Esto no es radio" las razones por las cuales decidió permanecer en Alofoke Media Group y abandonar su trabajo en el programa "Too Much en la Noche", que conducía junto a La Beba Rojas.

"Definitivamente ustedes saben que yo amo mi trabajo, yo he venido haciéndome espacio en cada uno de los lugares donde se me ha dado una oportunidad y estaré siempre agradecida de cada persona que me abre una puerta, pero para mí fue muy penoso que a un profesional se le colocara en una situación como esa, que se le pusiera elegir", expresó.

"Uno ama este trabajo, pero también uno es un profesional y depende de esto trabajo para poder pagar las cuentas, para poder ser independiente y poder vivir. Y nada, me quedé donde no me pusieron a elegir, me quedé en mi casa, me quedé donde me abrieron las puertas y no me pusieron condiciones, además ustedes saben que mi corazón está aquí", agregó.

Finalmente, la presentadora agradeció la oportunidad que tuvo desde su entrada a "De Extremo a Extremo" el año pasado.