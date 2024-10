Nelfa Núñez es la nueva animadora de “Los Leones del Escogido”

La comunicadora Nelfa Núñez asume nuevo rol como la nueva animadora del equipo de pelota los Leones del Escogido para la temporada de beisbol invernal dominicana 2024-2025.

“La verdad ha sido una de las noticias que más emoción me ha dado de este 2024. He trabajado tanto este año, y los resultados están ahí. Y ahora ser parte de uno de los equipos más importantes del beisbol dominicano, además, del reto que representa para mí es un gran honor. Por lo que haré un gran trabajo, como siempre”, dijo la presentadora en un comunicado tras dar a conocer la noticia.

La presentadora de “Extremo a Extremo” y el espacio radial “La UCA” también se estrenó en el cine con la cinta “Perdiendo el Juicio”, el pasado mes de agosto.

La vegana participó por primera vez en el séptimo arte en el film, dirigida por Frank Perozo y protagonizada por: Clarissa Molina, Shalim Ortiz y el venezolano Marko, “Perdiendo el Juicio”, y en la actualidad, se encuentra en el rodaje de “Baño de mujeres”, la primera película de suspenso de Caribbean Media World.

“En Extremo también vamos bien ya en este año y algunos meses. Me he destacado por mi disciplina y profesionalidad, por lo que el señor Juan Ramón Gómez Díaz valora mucho mi trabajo e incluso le gustaría que estuviera en otros proyectos dentro del canal por la versatilidad que he mostrado en actuación y animación”, expresó la conductora, quien es embajadora de la Fundación Lazos que preside Lorenny Solano.

Núñez, que por más de por 15 años de experiencia en transmisiones de carnavales, continúa en las animaciones de estos por diferentes partes del país, tal como lo hizo este año en el Carnaval Santiago de los Caballeros.