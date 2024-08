En la TV dominicana disminuyen drásticamente las presentaciones de artistas y grupos en vivo

De un tiempo a la actualidad, los programas de televisión en República Dominicana pasaron de ser atractivos por su música en vivo a que su contenido principal esté basado en entrevistas, noticias de actualidad, farándula o política.

Para productores como Pachy Mota, Edward Goris, Melissa Castillo y Raphy Martínez, la visita de orquestas y cantantes a plantas televisoras no ha desaparecido, sino que ha disminuido por el cambio de formatos de los espacios, de acuerdo al gusto del público y las dificultades que enfrentan los músicos para trasladarse a los canales con sus instrumentos.

Atrás quedaron esos tiempos en los que los estudios de los canales dominicanos eran un semillero de músicos y cantantes en legendarios programas como "El Show del Mediodía", "Fiesta", "Caribe Show", "Calientísimo del 9", "Sábado de Corporán", "El Gordo de la Semana" y muchos más.

También la música fue bajando su volúmen junto a la desaparición de figuras estelares que descansaron sus producciones en los contenidos musicales, entre ellos Rafael Corporán de los Santos, Freddy Beras Goico, Anita Ontiveros, Yaqui Núñez del Risco, Sommer Carbuccia, Augusto Guerrero y varios más.

En el caso del programa de televisión más longevo del país, “El Show del Mediodía” (Color Visión, canal 9), desde su fundación hace 55 años se caracterizó por ser el lugar donde las familias podías disfrutar de su orquesta de merengue favorita, especialmente en los años dorados de este ritmo, entre 1980 y 1990.

Incluso, en los años 80 en “El Show del Mediodía” había un día dedicado exclusivamente a un artista. Eso fue cambiando hasta estos tiempos en que la realidad es otra y se basa en la actualidad noticiosa del país, lo que sus productores han defendido al argumentar que los rating son de los más altos que registra la televisión local, contrario a hace una década cuando la música aún era la reina de la producción.

Video Sergio Vargas en vivo con su orquesta en "De extremo a extremo".



Otro programa que bajó su oferta musical fue “De Extremo a Extremo”, que se transmite por Digital 15. El motivo que hizo que ese programa, que lleva 13 años al aire y sirvió de trampolín para un sinnúmero de artistas ahora establecidos, experimentara una transformación en su contenido y limitara la presencia de presentaciones musicales en vivo fue la demanda de recursos que tienen los músicos para hacer el montaje de sus bandas en un programa, según explicó Pachy Mota.

“Actualmente la logística de tener una orquesta en vivo no es tan sencilla. Los directores de orquesta que se trasladan a los canales deben preparar los grupos, ensayar, vestuario, dieta y demás un gasto real que no siempre dispone el artista y no toda producción aporta con este gasto”, dijo la productora a Listín Diario.

Luego agregó: “Para algunos no es atractivo presentarse, pues no le dan la importancia ni el tiempo adecuado para esto. En el caso de ‘De Extremo a Extremo’, ‘La Casa de la Música’, como nos definimos, por 13 años hemos apoyado a nuestros artistas abriéndole las puertas a un sinfín de talentos que actualmente son los referentes de los diferentes géneros. Presentamos, enaltecemos y respetamos, conscientes de que nuestra música es y será siempre la marca país y que nos representa a nivel mundial”.

Video JANDY VENTURA CON EL LEGADO EN "MÁS ROBERTO"



"MÁS ROBERTO"

El programa semanal de variedades, “Mas Roberto” dio un giro a su contenido al limitar las presentaciones musicales en su estudio y aumentar las entrevistas, con el objetivo de adaptarse a las preferencias del público al que va dirigido al espacio. “Hace un tiempo que nos fuimos orientando más en un estilo de entrevistas, llevamos a veces orquestas y música urbana o alternativa”, mencionó Melissa Castillo.

“Ese cambio viene desde hace mucho, buscando otro tipo de contenido que conectara más con el público, luego lo unificamos y de vez en cuando llevamos bandas”, afirmó Castillo.

Video Ramón Orlando en "Pégate y Gana Con El Pachá".



OPINIÓN DE PRODUCTOR

Raphy Martínez, productor de “Súper Poder” y “Pégate y gana con El Pachá” confiesa que el motivo de la poca presencia de música en vivo en televisión es el alto costo operacional, que ascienden a 30 mil pesos por orquesta, aunque entiende que continúa con buen flujo las visitas de músicos a espacios que ocupan la parrilla de programación del mediodía.

“No es con la regularidad de antes, pero De Extremo a Extremo, Bebeto Tv y en el Súper Poder llevamos orquesta. El único programa que no lleva orquesta es El Show del Mediodía”, señaló Martínez.

OTROS PROGRAMAS

En sentido general, Edward Goris, productor de la alfombra roja de Premios Soberano 2023 y 2024, “Ahora es”, “Tras el escenario”, “Conexión especial”, “Hecho aquí”, “La Avanzada”, “Luna Llena” (en RTVD) y “Meridiano MET”, entienden que la falta de técnicos sonidistas en las plantas televisoras ha contribuido a la reducción de las presentaciones de merengueros y salseros en vivo, ya que los canales contaban con el engranaje necesario para dichos montajes, teniendo menores costos de producción.

“Ahora hay muchachos que ponen YouTube, que bajan temas y tienen una consola de sonido. Antes los programas estaban equipados con planta de bajo, planta de piano y todo un equipo que te montaba una orquesta”, detalló Goris.

Él también atribuyó esta problemática falta de crecimiento musical del ritmo autóctono y de promoción de los artistas por el gasto que implica, que no puede pagarlo el artista ni la producción del programa.

“Si te das cuenta, las agrupaciones prefieren hacer una inversión en un video musical que armar un media tours que le implica ahora mismo un movimiento de una nómina de más de 30 mil pesos solo en una semana. Es inaguantable y las producciones de TV tampoco pueden cubrir ese gasto”.